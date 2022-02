Dansk hotel sætter sjælden samling under hammeren

Til marts kan du erhverve dig en række sjældne genstande, som har tilhørt Admiral Hotel, der er beliggende i hjertet af København.

Hotellet ligger lige ud til vandet ved havnefronten mellem Amalienborg og Nyhavn og er oprindelig en gammel lagerbygning fra det 18. århundrede.

Hotel Admiral har i dag et maritimt udtryk både indvendigt og udvendigt, hvor det blandt andet har været udsmykket med modelskibe og marinemalerier, som giver hotellet en særlig søfartsstemning.

Nu har hotellet imidlertid valgt at sælge den maritime samling bestående af 37 historiske genstande fra den danske søfart.

Samlingen sættes til salg via auktionshuset Bruun Rasmussen, som afholder auktionen online 7. marts. Her kan man blandt andet finde en model af krigsskibet Fregatten Jylland fra 1860 og en model af Skoleskibet Danmark fra 1932.

Nyt visuelt udtryk

Hotel Admiral har gennem de seneste år gennemgået en totalrenovering, hvor det indtil nu har været de øvre etager, som har gennemgået en stor forandring. Nu er tiden kommet til hotellets underetage, hvor den maritime samling hidtil har stået udstillet.

Det er blandt andet på grund af den omfattende renovering, at samlingen nu skal under hammeren, siger Jesper Stubgaard, administrrende direktør på Admiral Hotel.

- Når vi siger velkommen til Admiral 2.0, siger vi også farvel til hotellets flotte maritime samling, som ikke længere skal være en del af det visuelle udtryk, siger han i en pressemeddelelse.

- Det var derfor et naturligt valg at spørge Bruun Rasmussen til råds, da flere af genstandene er købt på auktioner her, og vi ved, at den store samling på denne måde og på bedste vis vil sætte sejl mod nye ejere.

Se billeder fra samlingen her ...