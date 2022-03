Dansk hotelejer giver gratis husly til russere

Danske Toke Terkelsen har sat sig for at hjælpe de mennesker, som er i nød i kølvandet på krigen i Ukraine.

Ambitionen gælder, uanset hvilken nationalitet de nødlidende mennesker måtte have.

Det fortæller han til B.T.

Toke Terkelsen er hotelejer, og han ejer 23 hoteller i Thailand. Derfor er det for ham nærliggende at tilbyde hjælp i form af gratis husly på nogle af hotellerne.

Inden for de seneste uger har historierne om russere, der er strandet i udlandet, floreret på diverse medier. Især er mange russiske statsborgere strandet i netop Thailand - blandt andet på grund af, at en lang række fly til Rusland er blevet aflyst.

Dertil står flere af de russiske turister i en situation, hvor de dels ikke kan betale for deres regninger på ferien, og dels har de ikke penge til at rejse hjem. Årsagen er de mange økonomiske sanktioner, som Vesten har pålagt Rusland.

Vil ikke sendes i krig

Toke Terkelsen har også erfaret, at der er endnu en årsag til, at russerne ikke vil hjem fra ferien: Frygt.

Blandt andet gruer mange af de unge, russiske mænd for, at de bliver sendt i krig, hvis de vender retur til Rusland.

Angiveligt har nogle af de personer, som Toke Terkelsen har talt med, fået beretninger om, at flere russiske mænd, som er rejst fra Thailand og hjem til Rusland, er blevet hentet direkte i lufthavnen for at yde militær tjeneste i krigen mod Ukraine.

Det er blandt andet derfor, at Toke Terkelsen har valgt at træde til for at hjælpe de strandede russere i Thailand.

- De er ikke interesserede i at komme hjem og slå folk fra deres naboland ihjel. Så de her stakkels mennesker sender deres kærester og koner hjem, fordi de løber tør for penge. Deres betalingsmidler er lukkede, siger han til B.T.

I skrivende stund er der ifølge Toke Terkelsen 528 russere, som er bosat på 13 af hans hoteller i Phuket.

Han har givet dem alle mulighed for at bo der gratis, men det er der kun fire til fem personer, som har valgt at benytte sig af.

Toke Terkelsen har oplevet, at mange har set sig sure på ham, fordi han har valgt at hjælpe russere frem for udelukkende at give en hjælpende hånd til de krigsramte ukrainere.

Han fastslår, at et menneske i nød er et menneske i nød i hans øjne - uagtet hvor de kommer fra.