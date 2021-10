Dansk kunstner raser: Massakre-skulptur risikerer at blive fjernet

Lige siden begyndelsen har den danske kunstner Jens Galschiøt oplevet modstand, når det kom til den kontroversielle skulptur.

Men først nu er modstanden så massiv, at den for alvor er i fare.

Det skriver Berlingske, som har interviewet Jens Galschiøt om skulpturens potentielle skæbne.

Kunstværket forestiller 50 lidende menneskekroppe, der tilsammen udgør en otte meter høj betonskulptur.

Skulpturen - eller skamstøtten, som den kaldes - er skabt som et minde om den massakre, der foregik ved Den Himmelske Freds Plads i Beijing, Kina, tilbage i 1989.

Problemet er bare, at den hændelse, som skamstøtten har til hensigt at minde, er voldsomt tabuiseret.

Særligt i Kina. Her ønsker man simpelthen ikke at snakke om den tragedie, der endte med at koste tusinder af menneskeliv.

Skal snart fjernes

Skamstøtten kom til Hongkong i 1997, hvor den stadig er placeret.

Den blev oprindeligt opført i Victoria Park men har i 24 år stået på en plads ved Hongkong Universitet.

Men i sidste uge meddelte universitetet, at skamstøtten skulle fjernes med omgående hast. Inden nu på onsdag klokken 17 lokal tid for at være præcis.

Det informerede universitet om i et brev, som blev sendt til organisationen Hong Kong Alliance (HKA), som hvert fjerde år står bag en demonstration for at mindes massakren.

Ifølge BBC var den beslutning baseret på 'den seneste risikovurderingen og juridisk rådgivning'.

Vil kæmpe til det sidste

Jens Galschiøt er i færd med at planlægge, hvordan han får skamstøtten bragt i sikkerhed.

Han er villig til at lægge sag an, hvis det bliver nødvendigt, idet han anser sig selv som den retmæssige ejer af kunstværket.

Ifølge Jens Galschiøt er modstanden mod skamstøtten et udtryk for den politiske temperatur mellem Kina og Hongkong, hvor dyder som ytringsfrihed bliver mere og mere fraværende.

Derfor håber han på, at få politisk opbakning fra ledende danske politikere.

Berlingske har været i kontakt med udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som i en mail fortæller, at han har rettet henvendelse til det kinesiske styre i forbindelse med sagen.

- Friheden til fredeligt at ytre sig - gennem tale, kunst eller andre midler - er en helt fundamental rettighed for alle mennesker. Det gælder også i Hongkong, skriver udenrigsministeren til mediet.