Dansk lufthavn genåbner

SAS genåbner ruten mellem landets to største byer med daglige afgange

Det første rutefly i mere end to måneder sætter i morgen, tirsdag 2. juni kl. 06.40 kurs mod Aarhus.

Flyet letter fra Københans Lufthavn som led i SAS' gradvise genåbning af den korte indenrigsrute mellem landets to største byer.

Dermed bliver der igen arbejde til de ansatte i den østjyske lufthavn, der ikke har haft rutefly på landingsbanerne siden slutningen af marts.

Det skriver Check-in.dk.

Ifølge mediet vil SAS i første omgang have to daglige afgange både til og fra København - én om morgenen og én om aftenen. Og det vækker glæde i lufthavnen.

- Det er jo dejligt. Det har vi jo gået og ventet på, siger adm. direktør Peer Kristensen til TV2 Østjylland.

Han har stor tiltro til, at flyene ikke bare kommer til at flyve tomme på tværs af landet.

- Vi har været i dialog med SAS om det rigtige tidspunkt. Det nytter ikke noget, at vi starter op og flyver med tomme fly, så det er super godt, siger Peer Kristensen til mediet.

Flere fly krydser Danmark

Før coronakrisen fløj SAS til over 100 destinationer fra København, men antallet er ifølge Check-in.dk blevet kraftigt reduceret i de seneste måneder. Aarhus bliver således destination nummer fire, som det bliver muligt at nå med SAS-fly fra København under krisen.

Flyselskabet flyver derudover til Aalborg, Oslo og Stockholm.

Indenrigsruten mellem København og Aarhus er i øvrigt ikke den eneste, der i den kommende tid får mere trafik. 8. juni åbner DAT for tre daglige afgange fra Aalborg mod København, i august slutter Great Dane Airlines sig til med fire yderligere afgange på samme rute.

August bliver også måneden, hvor man igen vil kunne flyve til Midtjyllands Lufthavn og Sønderborg.

