Dansk milliardær vil slippe vildkat løs i Skotland

Briterne har haft dem før, og nu vil de have dem igen.

Vi taler om den europæiske los - det tredjestørste vildtlevende rovdyr i Europa kun overgået af den brune bjørn og ulven.

Lossen skal retur til Storbritannien, hvor den uddøde for 500 år siden, mener et konsortium af katteentusiaster, der vil indsætte 400 vilde losser i det skotske højland.

Det skriver Guardian.

Den europæiske los kan kendes på sine lange ben, spidse ører og korte hale. Foto: Mpiet/Wikimedia Commons

Gruppen får støtte fra den danske milliardær Anders Holch Povlsen, der hjælper med at skrabe penge sammen til en undersøgelse, som skal vejre folkestemningen og finde ud af, om folk er villige til at leve med de store katte.

Pengene bør ikke være et problem for den superrige dansker, der er en af Skotlands største private jordejere.

Det kan det til gengæld blive at overtale de lokale landmænd.

For mange år siden var lossen et almindeligt dyr over hele Europa, herunder Danmark, men nu bliver den de fleste steder regnet for en truet dyreart. Foto: Tom Bech/Flickr

Holdninger og tro

Den europæiske los er et sky dyr, og der er så vidt vides ingen eksempler på, at den har angrebet mennesker.

Til gengæld sætter den gerne tænderne i både rådyr, bjerggeder, rensdyr og får.

Jagten på rådyr er kun et problem for de skotske jægere, som tjener til dagen og vejen ved at holde den nuværende råvildtbestand nede.

Straks værre er dens behov for at dræbe får og geder, der er hovedårsag til det konfliktfyldte forhold mellem los og landmand i andre lande i Europa.

Der findes fire losarter, hvoraf de to kan findes i Europa. Her er en iberisk los fanget på kamera lidt udenfor Barcelona. Foto: Catalonia Government/Ritzau Scanpix

Pete Cairns, en af initiativtagerne til projektet, lægger over for Guardian ikke skjul på, at han frygter for folkets frygt.

- Spørgsmålet med et stort rovdyr handler mindre om videnskab og mere om folks holdninger, tro og prioriteter.

