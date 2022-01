Dansk museum vinker farvel til billetmagnet

Statens Naturhistoriske Museum i København skal nu vinke farvel til en enestående udstilling.

Der er tale om den velbesøgte dinosaur-udstilling, som har været en af de mest populære i museets historie.

Det skriver TV 2 Lorry.

Udstillingens æresgæst har været 'dinosaurernes konge', der kaldes Tristan Otto, og som er et af verdens mest komplette Tyrannosaurus rex-skeletter.

Tristan Otto måler 12 meter i længde og er mere en 66 millioner år gammel. Sammen med seks andre dinosaurer har den været et af museets 'mest spektakulære udstillinger til dato', skriver museet selv på sin hjemmeside.

På trods af diverse coronarestriktioner har udstillingen da også tiltrukket et imponerende besøgstal.

Alene i de otte måneder, museet havde åbent i 2021, var der omkring 280.000 gæster, som oplevede dinosaur-udstillingen. Tristan Otto har været medvirkende til, at museet har kunnet klare skærene under coronakrisen med et økonomisk overskud.

'Vi er kede af det nu'

Derfor er det også med et stort vemod, at museet nu skal tage afsked med fossilerne - særligt den enestående 'publikumsmagnet' Tristan Otto.

- Vi har været utroligt glade for at have Tristan her, og alle har bare taget Tristan til sig, så derfor betyder det også, vi er kede af det nu, hvor vi skal pakke ham ned, lyder det fra direktøren for Statens Naturhistoriske Museum, Peter Kjærgaard, ifølge TV 2 Lorry.

Oprindeligt blev Tristan Otto fundet i Montana, USA, tilbage i 2010. I de sidste fire år har dinosauren huseret på Museum für Naturkunde i Berlin, og den skal nu tilbage til Tyskland.