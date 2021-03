Dansk park åbner Europas største tigeranlæg

Tigeranlægget kommer til at huse pensionerede cirkustigere

Sidste år byggede Knuthenborg Safaripark i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse Europas største elefantanlæg til pensionerede cirkuselefanter.

I år vil dyreparken bygge et tilsvarende anlæg til pensionerede cirkustigere fra Spanien. Det skriver Knuthenborg i en pressemeddelelse.

Knuthenborgs eksisterende tigeranlæg, Tigerskoven, vil derfor blive ændret.

Gangbro i fem meters højde

I Tigerskoven er det nu muligt for de besøgende gæster at køre gennem anlægget og følge tigerne på tæt hold bag bilens ruder.

Men nu skal gæsterne gå inde i anlægget. Det gamle gennemkørselsanlæg bliver nemlig bygget om til en 200 meter lang gangbro i trækronernes højde.

- Det bliver en mega fed oplevelse. En oplevelse, hvor man går helt stille, kigger ned og oplever den danske natur i fem meters højde, siger Christoffer Knuth, der er direktør i Knuthenborg Safaripark.

Foto: Knuthenborg Safaripark

Det bedste alternativ til naturen

Det nye anlæg skal kunne huse otte tigere, der selv har mulighed for at bestemme om de vil være oppe i et træ, nede på jorden, i sol eller skygge.

- De her cirkustigere, der har levet i fangenskab hele deres liv, de er ofte meget præget på mennesker, og har derfor ikke de naturlige overlevelsesevner, der skal til for at klare sig ude i naturen. Derfor kan vi ikke lukke dem ud i naturen, hvor dejligt det end måtte være. Men vi kan give dem det bedste alternativ til naturen, siger Anne Sofie Meilvang, biolog fra Dyrenes Beskyttelse.