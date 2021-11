Dansk politi er 'helt urimelige': Vækker alle passagerer i nattog

Det kan være bekvemt at rejse om natten, fordi man herigennem får mulighed for at bruge transporttiden på nattesøvn.

På den måde kan man slå to fluer med et smæk, før man vågner op og er fremme på sin rejsedestination.

Men hvis man hører til en af dem, der havde tænkt sig at bruge den fidus på sin rejse med den nye nattogslinje, som kører fra Malmø over Høje Taastrup til Hamburg og Berlin og retur, så skal man være beredt på at få sin nattesøvn afbrudt.

For her vækker det danske politi alle passagerer ombord på toget for at tjekke deres pas, inden turen går gennem Danmark.

Det skriver Politiken, som har interviewet Marco Andersen, der er salgschef hos Snälltåget, som er det svenske togselskab, der administrerer nattogslinjen.

Han mener, at det ødelægger kundernes oplevelse, at ingen kan få en sammenhængende søvn på grund af paskontrol.

- Vi har absolut intet imod, at politiet laver kontroller, og vi samarbejder gerne med politiet, men at vække samtlige rejsende midt om natten, som det danske politi gør, er helt urimeligt, siger han til Politiken.

Mediet skriver desuden, at Snälltoget ikke oplever samme problemer på udrejsen fra Sverige, som kører gennem Danmark på vejen til Tyskland.

Her har man på forhånd opgivet alle de nødvendige oplysninger til grænsemyndighederne, og der foretages kun stikprøvekontrol, frem for at alle passagerer skal vækkes hver gang.

Ifølge Marco Andersson har Snälltoget forsøgt at etablere en lignende løsning ved grænsekontrollen i Danmark.

Det har hverken det danske Justitsministerium eller politiet i Danmark svaret tilbage på.

Syd- og Sønderjyllands Politi fastholder over for Politiken, at måden, hvorpå grænsekontrollen udføres, er en politisk beslutning.