Dansk rejsebureau: Ikke vores skyld, I bookede to gange

Det danske par opdagede først, at de havde betalt for to hotelværelser og fire flybilletter, da de stod i receptionen

De skulle booke én charterrejse, men kom til at booke to.

Teknikken drillede, da et dansk par i oktober 2019 gik ind på Sun Tours’ hjemmeside for at bestille en uges solferie i Cala Millor på Mallorca.

'Under betalingen af rejsen lukkede siden automatisk ned', lyder det fra parret i en klage til den danske rejsearrangør, der siden har fået nye ejere.

Da parret ikke kunne se, at ordren var bekræftet, gentog de bestillingen. Det skulle de ikke have gjort.

Måtte selv finde hjem: Guide fór vild på vulkan

Penge ud ad vinduet

Sagen fremgår af Pakkerejse-Ankenævnets offentliggjorte klagesager fra 29. september.

Godt en uge senere stod det danske par i receptionsskranken på deres hotel på Mallorca. Først her fandt de ud af, at de havde lavet en dobbeltbooking.

'Det overraskede os meget. Næste dag kunne vi konstatere, at der udover de 7989 kroner også var trukket 7589 kroner for en rejse samme tid og sted'.

Parret skyndte sig at ringe til Sun Tours.

'De kunne bekræfte, at de havde reserveret to rejser samme tid i samme navn'.

Støjhelvede: Familie føler sig svigtet af Spies

Havde overset rejsedokument

På dette tidspunkt var parret ikke klar over, at de havde modtaget to rejsedokumenter. Alligevel mener de sig undskyldt.

'De er jo totalt ens i udseende med undtagelse af nummeret, så vi har ikke opdaget nogen forskel', forklarer de i en mail til Pakkerejse-Ankenævnet.

'Det må bureauet til gengæld straks kunne se på indbetalingerne. Og da vi gør dem opmærksom på fejlen, reagerer de overhovedet ikke, men lukker os ned'.

Sun Tours afviste efterfølgende at dække fejlen.

'Vi hører ikke noget fra gæsten og har ikke mulighed for at se, at den samme rejse er booket to gange', forklarer selskabet til Pakkerejse-Ankenævnet.

All inclusive-ferien ødelagt af skud og eksplosioner

Rejsebureau fik medhold

Pakkerejse-Ankenævnet afsagde kendelse i sagen 29. september 2020.

Her blev det besluttet at afvise klagerens krav om at få 7589 kroner refunderet. Begrundelsen er, at der er indgået bindende aftaler, og at 'det ikke er godtgjort, at der forelå en teknisk fejl i rejsearrangørens bestillingssystem'.

Ferie afbrudt: Hotelpersonale stalkede dansk kvinde