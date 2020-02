Dansk rejsebureau nægter at betale for aflyst rejse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En fisketur i efteråret 2017 til Kamtjatka i det østlige Rusland skulle have været en oplevelsesrig tur for lystfiskeren Jarl Teddy Jensen.

Men turen blev aldrig til noget, fordi en tyfon hærgede området netop de dage, hvor han skulle afsted.

Turlederen, som havde solgt rejsen til Jarl Teddy Jensen på vegne af rejsebureauet Penguin Travel, besluttede at aflyse turen til vildmarken, fordi de ikke kunne flyve i helikopter. Den aflyste fluefisketur ville være en mærkbar mangel ved den samlede pakkerejse. Som løsning foreslog Penguin Travel, at gruppen kunne komme på en ny tur året efter som erstatning.

Penguin Travel annullerede rejsegruppens flybilletter og visum og gav dem besked om, at disse var gået tabt og skulle købes på ny til næste års tur.

Gruppen fik herefter besked om, at de selv måtte søge erstatning for de tabte flybilletter ved deres forsikringer. Rejsens samlede pris for Jarl Teddy Jensen var på 26.350 kroner. Heraf udgjorde flybilletterne omkring 5000 kroner.

Jarl Teddy Jensen havde betalt via Mastercard, som har en mulighed for at refundere beløb for varer, man ikke har fået, ved at trække pengene tilbage. Han anmodede derfor Mastercard om at få refunderet 5000 kroner for de tabte flybilletter, og de blev så trukket på Penguin Travels konto.

Sendte faktura for gamle og nye billetter

Da den nye rejse nærmede sig i 2018, sendte Penguin Travel en faktura til Jarl Teddy Jensen, hvor de både opkrævede ham for nye flybilletter samt de gamle, som han havde fået erstattet via Mastercard. Hvis han ikke betalte de penge, som han havde fået tilbage via Mastercard, ville han ikke komme med.

Det beløb ville Jarl Teddy Jensen ikke betale, derfor annullerede Penguin Travel erstatningsrejsen. Han kom derfor aldrig afsted på fisketuren til Kamtjatka, men fik heller ikke sine penge tilbage. Jarl Teddy Jensen sendte derfor en klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Får medhold

8. april 2019 gav Pakkerejse-Ankenævnet Jarl Teddy Jensen medhold i hans klage. Penguin Travel havde ikke overholdt loven om pakkerejser, da Jarl Teddy Jensen var berettiget til at få alle sine penge tilbage for den aflyste tur, da den ikke kunne gennemføres på grund af en tyfon.

'Da den bestilte og betalte rejse ikke blev afholdt, uden at dette skyldes klagerens forhold, har klageren herefter været berettiget til at hæve aftalen i medfør af den dagældende lov om pakkerejser § 16, stk. 1, og få tilbagebetalt det fuldt indbetalte beløb for rejsen, i alt 26.350 kr.', skriver Pakkerejse-Ankenævnet i sin kendelse.

Penguin Travel skulle betale rejsens pris tilbage minus de 5000, som allerede var tilbagebetalt via Mastercard. Et beløb på 21.350 kroner. Det har de bare ikke gjort, og derfor har Jarl Teddy Jensen anlagt en civil sag mod Penguin Travels ejer Dimitri Vassilev Popov.

- Jeg vil virkelig advare andre fiskere mod det her rejsebureau, siger Jarl Teddy Jensen til Ekstra Bladet.