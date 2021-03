Dansk rejsebureau søsætter 'verdens mest bæredygtige ekspeditionsskib'

Når man nu ved, at isen smelter på Antarktis, vil mange nok have blandede følelser med at besøge det øde kontinent i et stort og svovlforurenende krydstogtskib, der udleder samme mængde CO2 som et par tusinde personbiler.

Det danske rejsebureau Albatros Travel har løsningen.

Til efteråret er det klar med et nyt ekspeditionsskib, som ifølge selskabet reducerer det nuværende energiforbrug med 80 procent.

- Vi ser frem til den dag, hvor vi kan udskifte de sidste 20 procent med bæredygtigt brændstof, siger Albatros-ejer Søren Rasmussen i en pressemeddelelse.

- 100 procent bæredygtighed er nu indenfor rækkevidde, hvilket vi næppe havde forestillet os for få år siden.

Har eget grillområde

Det nye skib hedder Ocean Victory og er med selskabets egne ord 'verdens mest komfortable, bæredygtige og sikre ekspeditionsskib'.

Ocean Victory har plads til 180 passagerer fordelt på 93 udvendige suiter, hvoraf de fleste har balkon.

Ombord er alt fra barer og restauranter til bibliotek, svømmebassin og grillområde.

Jomfruturen starter i det sydligste Argentina og finder sted 8. november. Herfra sejler skibet til Antarktis, og senere er der også planlagt ture til Chile, Peru, Ecuador, Mellemamerika og Alaska.

Albatros Travel er et internationalt rejsebureau med speciale i grupperejser.

