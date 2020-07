Dansk rejsefavorit er åben igen

Danskere skal ikke længere i 14 dages karantæne i Storbritannien, og det får Udenrigsministeriet til at ændre sin vejledning

Efter et langt forår med lukkede grænser kalder London igen. Og hovedstaden er denne gang en del af et flerstemmigt orkester, for danske turister er nu velkomne i hele England, Wales, Skotland og Nordirland.

Det skriver TV2.

I den seneste tid har turister fra Danmark været tvunget til at gå i 14 dages karantæne, hvis de vovede sig til landet, men det coronakrav blev fredag lagt i graven. Danmark er nemlig blandt de lande, hvis turister ifølge de britiske myndigheder udgør en lav smitterisiko.

Det er ifølge mediet heller ikke længere nødvendigt at fortælle myndighederne, hvor man bor under sit ophold.

Se også: Politiet taler dunder: Lej ikke sommerhuse ud til dem her

Det britiske karantænekrav har indtil nu fået det danske udenrigsministerium til at fraråde danskerne at rejse til landet, men med ophævelsen har ministeriet nu også ændret sin rejsevejledning.

TV2 skriver, at man nu ikke længere fraråder rejser til landet, og vejledningen omkring rejser til Storbritannien nu matcher resten af Europa.

Hvis man vælger at rejse til Storbritannien, vil man møde et erhvervsliv, der ligesom i Danmark har fået lov at starte op igen. Restauranter, barer, hoteller og frisører åbnede ifølge mediet 4. juli.

Se også: Rederi trodser tendens: Gør 14 skibe klar til afgang