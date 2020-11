Dansk rejseselskab lancerer ukendt turistmål

Rejsebranchen er i krise, og det betyder, at der er god tid for de danske charterselskaber til at se sig om efter nye destinationer.

Netop det har Apollo gjort, og derfor kan selskabet nu løfte sløret for sit nyeste rejsemål, som er den græske ø Limnos, der ligger i den nordlige del af Det Ægæiske Hav.

Det første fly til Limnos er planlagt til at afgå fra København i maj 2021.

'Limnos er endnu så ukendt som turistmål, at man for alvor kan møde det ægte Grækenland', skriver Apollo i en pressemeddelelse og tilføjer, at man her nemt kan finde en privat badestrand.

Grækenlands ottende største ø

Ifølge Apollo har Limnos aldrig været et af Grækenlands kendte turistmål.

'Det er dermed et ægte og autentisk, men samtidig stilfuldt Grækenland, man møder her', skriver selskabet.

Limnos er den ottende største ø i Grækenland, om end den ifølge Greeka.com kun har omkring 16.000 indbyggere.

Limnos ligger i den nordlige del af Det Ægæiske Hav. Foto: Aggeliki Tsiona/Unsplash

Lonely Planet beskriver Limnos som en ø med masser af uberørt natur, hvide sandstrande og en lang tradition for at producere vin. Der er også nogle få ruiner fra antikkens Grækenland samt et prægtigt venetiansk slot i hovedbyen Myrina.

Apollo tilbyder seks hoteller på Limnos.

