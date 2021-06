Dansk rejseselskab: Salget af charterrejser stikker helt af

Det er sommer, solen skinner, og corona er på retræte.

Optimismen er stor, og mange danskere er forbi stadiet, hvor de venter og ser tiden an, inden de booker dette års charterrejse sydpå.

Hos rejseselskabet Apollo er antallet af solgte rejser steget med 300 procent sammenlignet med ugerne før.

Det fortæller salgsdirektør Glenn Bisgaard til InsideFlyer.

- Der er ingen tvivl om, at danskerne savner Middelhavet. I de sidste par uger har salgstakten nået nye højder, og det er gået så stærkt, at vi også har måttet ansætte flere nye kollegaer for at kunne følge med. På nuværende tidspunkt ser vi faktisk en jævn stigning fra dag til dag, og det føles godt endelig at være tilbage på noget, der nærmer sig et normalt niveau.

Kæmpe bookingmagneter

Efterspørgslen er så stor, at Apollo er blevet nødt til at indsætte ekstra fly.

Især destinationer som Kreta og Rhodos kan glæde sig til at få besøg af danske turister, fortæller Glenn Bisgaard til InsideFlyer.

Flere populære rejsemål i Europa oplever lige nu faldende smitte, og Udenrigsministeriets rejsekort bliver mindre orange og mere gult, for hver uge der går.

Lande som Spanien, Italien, Portugal, Grækenland og Kroatien har alle destinationer, der er gule i den danske rejsevejledning.