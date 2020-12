Dansk rutsjebane kåret til den bedste i Europa

2020 har været et slag i solar plexus for Danmarks forlystelsesparker, men nu er der lidt at lune sig på for Fårup Sommerland.

Den internationale prisuddeling Park World Excellence Awards 2020 er løbet af stablen, og her var der guld til den nordjyske forlystelsespark i discountkategorien bedst nye rutsjebane på et begrænset budget.

Fårup Sommerlands nyeste forlystelse 'Saven' er blevet kåret til bedste nye rutsjebane i Europa ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2020. Foto: PR

Det er 'Saven', der løber med hæderen. Rutsjebanen blev lanceret tidligere i år og er forlystelsesparkens største investering i flere år.

- Vi er naturligvis meget stolte og glade for prisen, siger adm. direktør Niels Jørgen Jensen i en pressemeddelelse.

Den eneste i Danmark

'Saven' er Fårup Sommerlands højeste forlystelse nogensinde og den eneste i Danmark, der kører både forlæns og baglæns.

Selv om rutsjebanen skyder dig 24 meter op i luften, behøver du kun måle 95 centimeter for at få lov at sætte dig til rette i vognene.

'Saven' er 24 meter høj og den eneste rutsjebane i Danmark, der både kører forlæns og baglæns. Foto: PR

Niels Jørgen Jensen melder, at Fårup Sommerland har oplevet en stigning i salget af sæsonkort til 2021, hvor især nordjyderne er velrepræsenterede.

- Vi er taknemmelige for den store lokale opbakning i disse tider, siger han.

- Det har på mange måder været et ekstraordinært år, men vi glæder os over at det tyder på at de nordjyske familier for alvor er klar til at komme ud og hygge sig i 2021.

