Dansk særfly til Maldiverne: Billetter på first class revet væk

En familie har allerede booket værelser for over én million kroner

80days er navnet på et af Danmarks mest luksuriøse rejseselskaber.

Det har kontor på Strandvejen i Hellerup og sælger rejser til eksklusive destinationer og femstjernede hoteller i hele verden.

Onsdag løftede selskabet sløret for et eksklusivt tilbud på sin hjemmeside.

- For første gang nogensinde kan I flyve direkte fra Danmark til Maldiverne.

- Ja, I læste rigtigt: I vinterferien 2022 letter 80days’ private fly fra København og lander i Malé kun 9,5 timer senere. Dette er en helt unik 80days-special, som kun kan bookes gennem os.

Købte for over én million

Selskabets ejer Camilla Levin fortæller til standby.dk, at hun varslede sine 'bedste faste kunder' om drømmerejsen nogle dage i forvejen. Inden billetterne overhovedet nåede at komme til salg på hjemmesiden, var alle 46 billetter på business class derfor revet væk. I alt er der 327 billetter, hvoraf de resterende 281 er på economy.

- Gennemsnitsprisen for særflyvningen til Maldiverne bliver mellem 150.000 og 200.000 kroner. Vi har allerede en booking for en familie med tre generationer på 16 personer, der har købt for over én million kroner, siger Camilla Levin til standby.dk.

Med i købet får man returbillet samt valget mellem 20 femstjernede resorts.

Og til de gæster, der måtte have særlige ønsker til anonymitet og privatliv under deres ophold, garanterer 80days at være behjælpelig med at 'finde hoteller eller resorts, hvor vi i hvert fald ikke har andre danskere boende', lyder det fra Camilla Levin til standby.dk.

