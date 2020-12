Dansk selskab sender flere til orange rejsemål

Flyselskabet DAT gik i november imod myndighederne ved at gennemføre rejser til den portugisiske ferieø Porto Santo. Nu vælger de at fortsætte

Det danske flyselskab DAT sendte i november en flok turister til den portugisiske ferieø Porto Santo, som ligger tæt ved den populære destination Madeira.

Dermed trodsede flyselskabet Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvor alle ikke-nødvendige rejser til Portugal blev og stadig bliver frarådet.

- Rejsevejledninger skal tages seriøst, men det er ikke seriøst at dømme hele lande ude, når der er regioner eller øer, som har situationen under kontrol, sagde direktør Jesper Rungholm dengang.

DAT benyttede sig dermed af, at det ikke er forbudt at flyve til orange destinationer trods myndighedernes anbefalinger. I en pressemeddelelse udtalte de dengang, at de havde 'udarbejdet en prototype på coronasikker ferie, som nu skal afprøves'.

I første omgang var der tale om en enkelt flyrejse 19. november. Men turen forløb så godt, at selskabet nu fortsætter med at ignorere den orange anbefaling.

Corona-raskmeldte kan frit rejse til Island

Fortsætter succes

Første prøvetur gik nemlig over al forventning. Procedurer og sikkerhed blev afprøvet og fundet i orden, meddeler DAT i en ny pressemeddelelse.

- Jeg er derfor meget glad for, at vi tog sagen i egen hånd. På vores prototypetur til Porto Santo i november, oplevede vi Madeira og Porto Santo som perfekte rejsemål i denne svære tid, siger Jesper Rungholm.

- Ved ankomst på Porto Santo, var der kontrol i lufthavnen, det betød blandt andet, at alle passagerer fik målt deres temperatur og skulle fremvise negativ PCR-test. Under vores ophold tog hotellet, golfklubben, transport, caféer og butikker alle deres forholdsregler for at bevare en coronafri ø, fortæller han.

DAT har sat flyvninger til salg frem til slutningen af marts.

Slukker dine feriedrømme

Udenrigsministeriet meddelte for nylig at de ville regionsopdele rejsevejledningerne, så det giver mulighed for at åbne for rejser til regioner med lav smitte i orange lande.

Men de danske myndigheder stiller større krav til smittetallet end eksempelvis Tyskland, hvorfor de tyske myndigheder ikke fraråder rejser til eksempelvis Madeira og Porto Santo.