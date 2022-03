Dansk selskab søsætter ny strategi: Vil forvandle færger til flydende busterminaler

Fremover skal det danske rederiselskab Molslinjen, som driver kommerciel færgefart på Kattegat mellem Sjælland og Jylland, have flydende busterminaler i fast rutefart.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Konkret drejer det sig om busafgangen Kombardo Expressen, der drives i et samarbejde mellem Molslinjen og Herning Turist, der nu vil søsætte en ny strategi.

Som det er nu kører Kombardo Expressen mellem Jylland og Sjælland, hvor dele af turen afvikles ombord på Molslinjens færgeafgang, mens den resterende del af rejsen tilbringes i bussen.

Indtil nu har det været sådan, at når passagerer har booket en rejse via Kombardo Expressen, så har der været begrænsede med muligheder for, hvor man stod på og af.

Den nye strategi åbner derimod muligheden for, at passagerer i høj grad selv kan bestemme, hvor rejsen starter og slutter, lyder det.

- Hidtil har Kombardo Expressen kørt mellem to punkter, så alle ruter fra Jylland havde én endestation på Sjælland. Nu bryder vi helt med de principper, og det giver som eksempel mulighed for at sammensætte en rejse fra Aalborg til Lyngby, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Skifter bus undervejs

I praksis ændrer turen sig ikke meget for passagererne, når først de er afsted.

Som det er nu, vil man også fremover sidde i bussen, indtil man ankommer til færgen. Derefter går passagererne i færgens passagerområde, og når færgen er i land går finder man selv vej til den bus, man skal med.

Forskellen er imidlertid, at det ikke nødvendigvis er den samme bus, som man ankom til færgen i. Det afhænger af, hvordan den enkelte passager har valgt at sammensætte sin rute.

Alt imens færgen sejler, finder bagagen med hjælp fra færgens personale selv vej fra den ene bus til den anden.

Passageren skal således kun selv sørge for at finde frem til den rette bus.

Nye kombinationsmuligheder

Selskabet kalder selv den nye strategi for 'flydende busterminaler'.

- Det er bus på en ny måde, hvor busser og færger smelter sammen og giver nye muligheder, forklarer Jesper Skovgaard.

I forbindelse med den nye strategi vil passagerer kunne vælge mellem 84 ruter, hvoraf 64 af dem er nye kombinationsmuligheder, som hidtil ikke har været at finde i Kombardo Expressens katalog.

Billetsalget på de nye afgange starter fra 14. marts, og det vil i begyndelsen være muligt at kombinere ruter fra Aalborg, Randers, Aarhus, Silkeborg, Odden, København og Københavns Lufthavn samt en afgang fra Skive, Viborg, Herning, Holbæk, Roskilde, Hillerød og Helsingør, Ballerup, Bagsværd og Lyngby.



Pressefoto: Kombardo Expressen