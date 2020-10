Dansk selskab trodser myndighederne: Flyver til orange rejsemål

Tre dage i træk har danskerne kunnet tænde for fjernsynet og se pressemøder om, hvordan regeringen indfører strengere coronarestriktioner.

Nu giver det danske flyselskab DAT en mulighed for at flygte fra tristessen.

I kølvandet på de mange nedlukninger har det nemlig valgt at lancere rejser til den portugisiske ferieø Porto Santo, som ligger ved Madeira.

Dermed trodser flyselskabet Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvor alle ikke-nødvendige rejser til Portugal frarådes.

Kigger på regional smitte

DAT skriver i en pressemeddelelse, at det har 'udarbejdet en prototype på coronasikker ferie, som nu skal afprøves'.

I første omgang er der tale om en enkelt flyrejse, som finder sted 19. november.

Porto Santo hører under regionen Madeira, der siden marts har registreret 383 smittede og nul dødsfald. Det fremgår af de seneste tal fra de portugisiske myndigheder.

- Rejsevejledninger skal tages seriøst, men det er ikke seriøst at dømme hele lande ude, når der er regioner eller øer, som har situationen under kontrol, siger direktør Jesper Rungholm.

Det er ikke forbudt at flyve til orange destinationer, selv om myndighederne fraråder det. For Portugal gælder rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet, at man bør lade sig teste for covid-19 efter hjemkomst, men man opfordres ikke til at blive hjemme i 14 dage.

Lyntest i dansk lufthavn

Jesper Rungholm fortæller, at selskabet har arrangeret rejsen sådan, at fly og besætning bliver med gæsterne på den solrige atlanterhavsø.

- Så hvis situationen ændrer sig dramatisk, så vil hjemflyvning kunne gennemføres omgående, siger han.

Selskabet sørger også for et mobilt testcenter, der kan have tests klar på 20 minutter.

Inden afrejse fra Billund til Porto Santo skal passagererne møde op to timer før afgang og testes for coronavirus, står der i pressemeddelelsen. Her oplyses det også, at rejsen vil blive aflyst, hvis man sælger under 50 procent af flysæderne.

