Dansk sommerland skovler penge ind: Største omsætning siden åbningen

Når vejret er godt, har sommerlandene kronede dage. Det viser i hvert fald Fårup Sommerlands regnskab, for det danske sommerland kan for 2018 notere sig en rekordomsætning på 137 millioner kroner, den største siden åbningen i 1975.

Det oplyser Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Den varme sommer, som prægede Danmark sidste år, var desuden medvirkede til et af parkens højeste antal besøgende nogensinde.

- Vi er fra bestyrelsens side tilfredse med udviklingen i forretningen og ser positivt på fremtiden med gode muligheder for videreudvikling. Der er det seneste år blevet arbejdet grundigt med parkens fremtidige udviklingsplaner og optimering af driften, så vi forventer, at de kommende år vil vise yderligere vækst med et tilfredsstillende resultat, lyder det fra bestyrelsesformand i Fårup Sommerland, Ole Mølgaard, i pressemeddelelsen.

Fårup Sommerlands samlede omsætning steg i 2018 til 137 millioner kroner fra 125,6 millioner kroner i 2017. Omsætningen for 2018 er parkens højeste siden åbningen i 1975. Seneste omsætningsrekord blev sat i 2016 med 133 millioner kroner.

To nye forlystelser til de mindste

Hvert år lægger op mod 600.000 besøgende vejen forbi sommerlandet i Nordjylland, og i 2018 havde Fårup Sommerland i alt 602.088 besøgende. Det er 44.000 flere ened i 2017, hvor en våd sommer lagde en dæmper på lysten til sommerlandsbesøg.

- Jeg glæder mig særligt over den positive udvikling af gæster, som bringer os tilbage på niveau med besøgstallene fra 2014 til 2016, hvor vi ramte et højt og stabilt antal gæster. Parken rummer fortsat et stort potentiale, og Fårup vil i de i kommende år have fokus på investeringer i nye attraktioner. Det vil bygge yderligere ovenpå gæsteantal og parkens vækst, siger direktør Per Dam.

Rekorden for antal besøgende blev sat i 2013 med 656.904 gæster – året, hvor parkens dyreste rutsjebane Orkanen, blev indviet.

Til sæsonen 2019 har sommerlandet investeret i alt 32 millioner kroner i forlystelser og udvidelser.

For de mindste besøgende åbner to nye forlystelser, kaldet Motorbøllen og Nøddesvinget. Derudover er Hotel Fårup blevet udvidet med fire nye mødelokaler og to suiter.