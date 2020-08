Dansk sommerland vil redde sæsonen: Billetter til halv pris

En pandemi. Krav om afstand mellem gæster og mundbind i de vildeste forlystelser. Den koldeste juli i adskillige år. Folketingets corona-sommerpakke, der skulle sparke gang i økonomien i det danske sommerland, men altså lige glemte at tilgodese forlystelsesparkerne.

Nej, det har ikke været nogen munter sommer for en park som Fårup Sommerland, der kun har kunnet drømme længselsfuldt om de op mod 600.000 besøgende, der plejer at lægge vejen forbi hver sæson.

- Vi kæmper, som så mange andre i branchen, med at holde skindet på næsen i denne sæson, og det har naturligvis gjort situationen ekstra udfordrende, at forlystelsesparkerne ikke har været en del af regeringens sommerpakke. Det har blandt andet betydet, at potentielle gæster har fravalgt os til fordel for billigere alternativer denne sæson, udtaler direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen, til TV2 Nord, og kalder uden omsvøb Folketingets sommerpakke for 'problematisk' og 'konkurrenceforvridende, skriver mediet.

Stor ny oplevelsespark åbner i Danmark

Laver egen 'sensommerpakke'

Fårup Sommerland tager derfor nu sagen i egen hånd med parkens egen 'sensommerpakke'. 15.000 billetter sættes ned i pris. Du kan spare helt op til 140 kr. pr. billet, der sælges efter først til mølleprincippet, skriver Nordjyske. Også prisen på sæsonkort sænkes i resten af 2020.

Niels Jørgen Jensen håber på, at prisnedsættelsen vil bringe flere besøgende til Sommerlandet, som det har været tilfældet for mange af eksempelvis de museer, der har været inkluderet i Folketingets sommerpakke, skriver TV2 Nord, der endvidere oplyser, at Fårup Sommerland forud for 2020 oplevede en stigning på 16 procent i salget af sæsonkort. Som følge af corona og sommerpakken er salget halveret i forhold til tidligere sæsoner.

Ny forlystelse skulle lokke de lokale til

Fårup Sommerland lancerede ellers inden sæsonstart deres store nyhed, rutsjebanen Saven, i forsøget på at lokke flere lokale til parken. Parken havde, trods fine salgstal i 2019, oplevet et lille fald i endagsturister.

- Rationalet for at bringe Saven på banen nu, er, at større rutsjebaner virkelig gør en forskel for vores publikum. Vi har haft lidt problemer med at tiltrække de lokaler, og vi ved fra analyser, at de lokale går meget op i, at der er noget nyt at komme efter, fortalte Niels Jørgen Jensen dengang i anledning af Saven.

Den specialdesignede nye rutsjebane er med sine 24 meter parkens hidtil højeste. Banens længde er på 460 meter, og Saven er desuden Danmarks eneste rutsjebane, som kører både forlæns og baglæns, oplyser Fårup Sommerland på deres hjemmeside.

