Dansk stjernearkitekt skal tegne ørkenby i USA

Fremtidsbyen skal koste et stort milliardbeløb og placeres i en ørken i USA. Byen skal kunne huse op mod fem millioner indbyggere

Der må have krævet store streger på tegnebrættet at kunne designe en ny by fra bunden.

Ikke desto mindre er det den opgave, som Bjarke Ingels Group, BIG, med den danske stjernearkitekt Bjarke Ingels ved roret, har fået stillet.

Det skriver CNN.

BIG er nemlig blevet udpeget til at realisere drømmen om en fremtidsby midt i den amerikanske ørken, som skal kunne bryste sig af både at være bæredygtig og miljøvenlig.

Milliardær-projekt

Det omfattende byggeprojekt er udstedt af den tidligere Walmart-direktør og nuværende milliardær Marc Lore.



Og nok som både placering og finansiering endnu ikke er helt på plads, så forventes det, at projektet kommer op i den helt store milliardklasse.

Som det er nu, forventes det, at fremtidsbyen skal koste op mod 400 milliarder dollar, som skal finansieres af både private investorer, statslige tilskud og filantroper.

Byen har dog fået et navn og skal hedde Telosa, som er inspireret af det græske ord telos, der af filosoffen Aristoteles blev brugt til at beskrive et højere formål.

Milliardæren Marc Lore anskuer da også projektet som mere end en ny by.

- Telosa skal blive verdens mest åbne, mest fair og mest inkluderende by, lyder det blandt andet fra frontfiguren bag projektet.

Grøn ørkenby

Hvis alt går som planlagt, vil ørken-metropolen Telosa fylde 150.000 hektar jord - eller sand, idet den forventes at blive placeret i en af USA's ørkenstater.

Der er flere lokationer i spil indtil videre, herunder Nevada, Utah, Arizona, Texas eller Idaho.

Byen skal kunne huse op mod fem millioner indbyggere, hvor ønsket er, at de første 50.000 af dem vil kunne kalde sig Telosa-borgere inden 2030.



Det forventes, at hele byen skal stå færdig i 2060.

