Dansk turist i problemer efter livsfarligt krokodille-stunt

Danskeren risikerer hård straf for at ride på krokodille i video delt online. Se den herunder

En dansk turist er kommet i de australske myndigheders søgelys, efter han i weekenden delte en video, hvor han sætter sig på ryggen af en 4,7 meter lang og 650 kilo tung saltvandskrokodille, efter at have lokket den tæt på med en død wallaby-kænguru.

22-årige Niels Jensen, der ifølge news.com.au bliver kaldt 'Den danske Crocodile Dundee' af sine venner, foretog det livsfarlige stunt i et vildtreservat øst for byen Darwin i Australiens Northern Territory, og delte efterfølgende videoen af det på Instagram.

Den 22-årige dansker er godt klar over, at det han foretager sig i videoen, ikke er ufarligt, fortæller han til Caters News.

- Efter at have set hvad en krokodille er i stand til, tror jeg ikke det er farligt - det ved jeg, siger Niels Jensen.

- Selv med en krokodille som den her, der er vant til mennesker, er det skræmmende at sidde oven på noget, der kunne dræbe dig på et splitsekund.

Danske Niels Jensen beskriver ifølge ABC sig selv som en eventyrer og jæger, der ernærer sig som jagtguide i Australiens Northern Territory. Foto: Instagram/Niels Jensen.

Niels Jensen slap heldigt fra mødet med krokodillen, men hans letsindige omgang med det store krybdyr ser nu ud til at få et juridisk efterspil, skriver australske ABC.

Myndighederne i Northern Territory er nemlig ved at undersøge sagen nærmere, herunder om der var tale om en vild eller tam krokodille.

- Saltvandskrokodiller er store og potentielt farlige dyr, udtaler Tracey Duldig fra Northern Territory Department of Tourism and Culture til ABC.

Derudover bliver den 22-årige danskers brug af en wallaby som lokkemad nu også undersøgt nærnere.

- Det er en fredet art, og det er ulovligt at tage eller forstyrre fredet dyreliv, siger Tracey Duldig.

- Der kan være hårde straffe for den slags... Department of Tourism and Culture undersøger nu de nærmere omstændigheder for hændelsen, lyder det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Niels Jensen.

Krokodiller, selv de halvtamme af slagsen, er ikke ufarlige. Denne hund, ejet australsk bosiddende danske Kai Hansen, blev tidligere på året ædt af en krokodille, som den ellers havde 'leget' med gennem ni år.

