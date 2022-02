Dansk zoo får international anerkendelse

Hvis du godt kan lide at komme helt tæt på vilde og eksotiske dyrearter, så behøver du ikke at bevæge dig længere væk end til Nordjylland for at få den fulde oplevelse.

Aalborg Zoo er nemlig netop blevet kåret til at være den næstbedste zoologiske have i Europa.

Det skriver TV 2 Nord på baggrund af forfatteren Anthony Sheridans seneste vurdering.

Han har skrevet bogen Zooscape 2020 - Sheridans Handbook of Zoo's in Europe 2015-2030, som beskriver 126 besøg i diverse zoologiske haver og akvarier i 29 forskellige europæiske lande.

Henrik Vesterskov Johansen, som er direktør i Aalborg Zoo, glæder sig over den internationale anerkendelse.

- Vi er enormt stolte af bedømmelsen, ikke mindst fordi vi siden 2015 har ligget stabilt blandt de absolut bedste zoologiske haver i Europa, siger han til TV 2 Nord og fortsætter:

- Det er et kæmpe skulderklap til os alle i Zoo, at vi kan fastholde vores position, og samtidig er det en dejlig anerkendelse af det arbejde, vi laver.

I bogen bedømmes de forskellige dyreattraktioner ud fra 40 parametre, herunder sammensætningen af dyr og tilbud, som giver gode oplevelser for gæsterne.

Derudover bedømmes de ud fra størrelse, hvor Aalborg Zoo hører under den kategori, som har op til 500.000 gæster årligt.

Sóstó Zoo i Ungarn gik med førstepladsen og blev kåret som bedste zoologiske have i samme kategori.