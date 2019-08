Danske Aleksandra går verden rundt: Millioner har set hendes pool-plask

23-årige Aleksandras video, hvor hun forgæves forsøger at holde sig tør i poolen, er blevet et stort viralt hit

På få dage er den 23-årige odenseaner Aleksandra Djurans video, hvor hun forgæves forsøger at hoppe over på en luftmadras i en pool i Mallorca, blevet set af millioner af mennesker verden over.

Men faktisk startede det hele sidste år, da den unge fynbo var på arbejdsferie med det bosted for handikappede i Odense, hvor hun arbejder som vikar.

- Vi var syv-otte ledsagere af sted, og så sad jeg med to af pigerne og fjollede lidt. Det var lidt overskyet, og vi kedede os lidt, og jeg havde ikke rigtig været i vandet endnu. Så vi fandt den her luftmadras, og fandt på at vædde om, om jeg kunne ramme den, fortæller Aleksandra Djuran til Ekstra Bladet.

- Min veninde valgte så at filme det, og ja, så ramte jeg jo så ikke, griner hun.

Hun og veninderne syntes i første omgang, videoen var sjov, fordi Aleksandra Djuran var faldet så pladask i vandet efter hun ellers ikke havde haft lyst til at komme i poolen.

Men jo flere gange, de så den, jo mere begyndte de at snakke om, hvor vildt det var, at madrassen lige akkurat flippede sekundet før, hun skulle have ramt den.

Kimet ned

Hun og flere af veninderne begyndte at sende videoen til instagrammeren Anders Hemmingsen, der har over 850.000 følgere på det sociale medie, for at høre, om han havde lyst til at dele den.

Aleksandra Djuran havde slet ikke regnet med, at hendes video ville komme så langt ud, da hun selv lagde den på Instagram i september sidste år. Foto: Privat

Det skete i første omgang ikke, men da Aleksandra Djuran og en veninde for nylig igen kom til at tale om videoen og igen sendte den til til instagrammeren i en besked, skete der noget.

Anders Hemmingsen delte først den unge odenseaners ufrivillige maveplasker i en såkaldt 'story', og derefter i et opslag på Instagram.

- Pludselig begyndte folk at kime mig ned og spørge, om det ikke var mig i videoen. Og så er det bare gået amok derfra. Det er jo helt vildt, det havde jeg slet ikke regnet med, siger Aleksandra Djuran til Ekstra Bladet.

Inden længe var hendes video nået til udlandet. Det britiske underholdningsmedie LADbible delte klippet på Facebook, hvor den nu har passeret 1,7 millioner visninger. Også det britiske medie The Sun har skrevet om den virale danske video.

- Jeg har fået ret mange følgere og rigtig god respons efterfølgende. Jeg synes bare, det er virkelig sjovt og hyggeligt, siger Aleksandra Djuran.