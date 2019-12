Danske attraktioner topper listen over seje steder

To attraktioner i Danmark er på en international liste over de sejeste steder for børn i verden

Danmark har mange spændende tilbud til børn, barnlige sjæle og voksne, som ikke har lagt det indre legebarn på hylden endnu.

To af tilbuddene har et stort amerikansk magasin også fået øjnene op for.

Time for Kids, et tillæg til det amerikanske TIME Magazine, har fundet 50 af de sejeste steder for børn i verden i 2019, og Danmark har hele to kandidater med på listen.

Under kategorien leg finder man både Lego House i Billund og Copenhill på Amager. De mænger sig dermed med andre spændende steder for børn. Blandt andet Walt Disney World i Orlando, Florida og deres temaverden Star Wars: Galaxy’s Edge. Også et bibliotek i Oslo, Biblo Tøyen, hvor voksne ingen adgang har samt Notre-Dame i Paris, der på trods af renovering efter katedralen brændte, stadig kommer på listen, som et interessant sted at se og lære om.

LEGO House åbnede i 2017 og er et oplevelseshus fyldt med 25 millioner LEGO-klodser.

- At være kommet i så fornemt selskab er en cadeau i verdensklasse. Vi er vanvittig stolte og samtidig begejstrede over, at vi bliver anerkendt for det, vi selv ser som vores største styrke - nemlig at lave sjove, højkvalitets legeoplevelser for børn i alle aldre, siger administrerende direktør i LEGO House Jesper Vilstrup i en pressemeddelelse.

Copenhill er en af verdens største kunstige skibakker bygget ovenpå forbrændingsanlægget Amager Ressourcecenter. Anlægget åbnede i oktober i år.

Det er TIME Magazines globale netværk af børnereportere og unge læsere, der har samlet baggrundsinformationerne til listen. Hver nominering blev derefter evalueret på flere faktorer, herunder kvalitet, originalitet, bæredygtighed og tilgængelighed.