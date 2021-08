Danske færger sejler af sig selv i fremtiden

Færger, der sejler helt af sig selv, er fremtiden. I hvert fald hvis du spørger projektgruppen ShippingLab. De arbejder for at gøre færgetransport mere automatisk, og de vil starte med at gøre 11 danske kabelfærger selvsejlende. Det skriver DR.

Førerløse færger kan virke som noget taget direkte fra en science fiction-roman, men gruppeformanden for projektet, Kjeld Dittmann, fremhæver, at det allerede er teknologi, vi kender.

- Det er jo ikke mere mystisk, end at metroen i København kører uden lokomotivfører, siger han til DR.

Fremtid for øboer og dansk eksport

Øboer kan potentielt se frem til, at de automatiserede færger sejler hele natten, på samme måde som metroen i København. En udvidelse, der kan have mange positive følgere for de små samfund.

Ændringen kan for eksempel give langt større bevægelsesfrihed til beboere på øer som Orø og Hven, hvor færgerne i dag stopper med at sejle om natten.

Teknologien til at automatisere færgerne er ikke færdigudviklet endnu, så der er endnu ingen tidshorisont på projektet, men ambitionerne er høje hos ShippingLab.

Det fremgår på deres hjemmeside, at de ønsker at udvide projektet internationalt. På sigt skal førerløse færger nemlig transportere andet end mennesker.

Planen er, at teknologien skal føres over på fragtskibe, og på den måde automatisere den vandbårne transport.