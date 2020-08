Danske færger: Vi bliver rendt over ende

Gratis færger – jo tak!

Danskerne er vilde med regeringens sommertiltag, der i juli har gjort det muligt for gående og cyklister at sejle gratis på 53 færgeruter i Danmark. Det viser passagertal fra flere færgeruter, som DR har trukket.

For eksempel har Ærø-færgerne haft over 140.000 passagerer i juli, hvilket er 50.000 flere end samme måned året før.

ÆrøXpressen, der sejler mellem Marstal på Ærø og Rudkøbing på Langeland og er på havet første gang i denne sæson, har fået en drømmestart på tilværelsen som overfartsfærge med mere end 40.000 passagerer i juli måned.

- Vi havde regnet med mange passagerer i juli, men ikke så mange. Vi er blevet rendt lidt over ende, udtaler Boye Kromann, der er direktør for ÆrøXpressen, til dr.dk.

Vil ride videre på succesbølge

Færgen Kalundborg-Samsø noterede sig for 23.860 passagerer på gåben og cykel i juli, hvilket er en del mere end de 415 bløde passagerer, man nåede op på i juli 2013.

Endelig rapporterer færgen mellem Esbjerg og Fanø en stigning på 20 procent i sammenligning med sidste år, mens Holbæk-Orø har haft en passagertilstrømning på mere end 50 procent.

- Vi drukner i succes i øjeblikket, siger overfartsleder Lars W. Hansen til dr.dk.

Mange færgeselskaber planlægger at ride videre på bølgen ved at forlænge gratisperioden for gående og cyklister til og med september – stadig med tilskud fra staten.

