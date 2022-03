Danske feriedestinationer skal konkurrere mod sydens sol

Mens danskernes rejsemuligheder har været begrænset de seneste par år, har flere valgt at tilbringe ferien herhjemme.

Men i takt med at flere lande igen tager mod udlandske turister, står de danske feriedestinationer nu overfor en øget konkurrence fra sydens sol om de danske turister.

Det vil en ny kampagne nu lave om på.

Kampagnen, som går under navnet 'Meget mere end bare Danmark', skal få danskerne til fortsat at rejse mere inden for Danmarks egne grænser. Kampagnen er sat i værk af brancheorganisationen Danske Destinationer, der tæller 19 destinationer fordelt over hele landet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Et hav af oplagte feriemål

Ifølge direktør i turistorganisationen Destination Vesterhavet, Peer H. Kristensen, er det vigtigt at vedligeholde det momentum, der blev skabt under pandemien, da danskerne som følge af rejserestriktioner havde færre feriemål at vælge imellem.

- De seneste par år har danskerne i stor stil holdt ferie i Danmark, og rigtig mange er blevet overraskede over, hvad Danmark egentlig byder på som ferieland, siger han til Jyllands-Posten.

- Den interesse og nysgerrighed skal vi fastholde og booste, så danskerne fortsat får lyst til at holde ferie ved Vesterhavet og andre danske feriesteder.

Udvider danskernes horisont

Der er tidligere blevet lavet kampagner i samarbejde med VisitDenmark, men denne gang står turismeudviklingsselskaberne på egne ben. Kampagnen 'Meget mere end bare Danmark' har til formål at løfte sløret for nogle af de mindre kendte danske natur- og turistattraktioner.

Gennem en håndfuld små film, der favner en bred række af forskellige feriemål, vil danskerne blive mindet om det væld af oplevelser, der er at finde inden for landets egne grænser. Filmene vil blive distribueret via de sociale medier.

Kampagnen er skabt af produktionsselskabet Laban, Medvind Kommunikation og Danske Destinationer med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.