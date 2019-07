Danske feriegæster strandet: Kvinde åbnede dør på SAS-fly

En kvindelig passager var så uenig med flypersonalet, at hun endte med at åbne en flydør kort inden afgang

161 passagerer på et SAS-fly, som efter planen skulle flyve fra Zakynthos til København onsdag aften klokken 22, måtte lade sig indkvartere på et hotel, da afgangen blev aflyst.

En kvindelig passager ombord på flyet var så utilfreds med personalet på SK7290, at hun besluttede sig for, at hun ikke ville med flyet alligevel.

Det lykkedes hende faktisk at få åbnet en af flyets døre kort tid inden afgang.

Det fortæller BT, som også har talt med en af de danskere, som var ombord på SAS-flyet på vej til København.

Da kvinden havde åbnet flydøren, mens flyet var på vej til at køre ud på startbanen, blev slisken beregnet til brug under evakueringer automatisk udløst.

- Mens flyet var parkeret har en udadreagerende passager åbnet døren. Det betyder, at slidsken er blevet åbnet - og at vi ikke kan flyve videre med det fly i aften. Vi må have teknisk personale frem for at reparere flyet, fortalte Tonje Sund, der er pressemedarbejder ved SAS, onsdag aften til BT.

Strandede passagerer

Flyets 161 passagerer, hvoraf flest var danskere, blev onsdag aften indkvarteret på et hotel.

Den danske passager, som BT har talt med, beretter, at det var en uoverensstemmelse mellem personalet og den kvindelige passager om håndbagage, der eskalerede og endte med en åben flydør.

Kvinden ville ifølge vidnet ikke acceptere, at hendes håndbagage ikke måtte være under flysædet.

Kvinden er blevet overdraget til de lokale myndigheder, beretter BT.

Tonje Sund fortæller til mediet, at sådanne situationer 'heldigvis ikke sker ofte'.

- Personalet er godt trænet i at håndtere forskellige situationer ombord, siger hun.

Ekstra Bladet har torsdag kl. 14.30 talt med pressechef i SAS Sverige, Freja Annamatz, som oplyser, at erstatningsafgangen fra Zakynthos til København lander kort efter klokken 15 torsdag eftermiddag.

