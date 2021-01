Danske flyruter får kniven

Det ungarske lavprisflyselskab Wizz Air har gjort sig bemærket med sin aggressive fremfærd i Norge, hvor det øjner chancen for at vælte kriseramte Norwegian af tronen.

Wizz Air ser dog ikke ud til at se den store fidus i Danmark.

Således giver selskabet nu kniven til tre af sine danske ruter. Det skriver Check-in.

Der er tale om ruten mellem København og Lviv i Ukraine samt to ruter fra Billund til henholdsvis Iași i Rumænien og Riga i Letland.

Norsk flykrig

Imod overenskomster

Det er ellers mindre end et år siden, at Wizz Air lancerende ruten til Lviv.

Selskabet er tilsyneladende i gang med at foretage tilpasninger i sit rutenetværk i Norden, skriver Check-in.

Her er alle sejl sat ind på at erobre det norske marked for indenrigsflyvninger, som det normalt er Norwegian, der sidder på. Lykkeligvis for hårdt plagede Norwegian er Wizz Air langt fra blevet modtaget med kyshånd.

Statsminister Erna Solberg og en række fagforeninger har alle annonceret, at de agter at boykotte det ungarske selskab, der nægter at lade sine ansatte organisere sig og indgå overenskomster.

Norwegians få fly i luften var næsten halvtomme

Har stadig 17 ruter

Trods nedskæringerne er Wizz Air stadig til stede i to danske lufthavne.

I Billund har selskabet ruter til Bacau, Bukarest, Gdansk, Kiev, Krakow, Larnaca, Lviv, Sofia, Tuzla, Vilnius og Wien.

I København er seks destinationer tilbage, henholdsvis Bukarest, Kiev, Larnaca, Skt. Petersborg, Skopje og Sofia.

