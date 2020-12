Danske forskere: Skovbrand kan starte næste pandemi

Flammerne får flagermus og rotter til at flygte fra skovene og ind i byerne, lyder det fra forskerne

Verdens skove går en grum skæbne i møde, hvis ikke vi gør noget.

Sådan lyder det ildevarslende budskab i et nyt studie fra Københavns Universitet, der ranglister de vigtigste tendenser for verdens skove de næste ti år.

I en pressemeddelelse skriver det danske universitet, at det er afgørende at få sat en stopper for de mange skovbrande, som har hærget USA og Australien de senere år.

Skovbrande kan nemlig bane vej for nye pandemier.

- Når vi oplever skovtab, eksempelvis på grund af tørke, så øger det risikoen for spredning af vira som corona, siger Laura Vang Rasmussen, der er adjunkt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

- De naturlige økosystemer bliver nemlig forstyrret af skovbrandene, hvilket gør, at dyr såsom flagermus eller rotter, der bærer sygdomme, vil flygte fra skovene og ind til byer og landsbyer, hvor vi mennesker lever.

- Og ligesom vi har set det nu med coronapandemien, har sådan nogle virusudbrud kæmpe konsekvenser for verdens sundhed og økonomi.

Andre lande skal oppe sig

Årsagen til de ødelæggende brande er ofte tørke. Og desværre har vi også i Danmark set en stigning i antallet af somre med meget lidt nedbør.

Forleden afsatte regeringen 888 millioner kroner til at styrke den danske natur og biodiversitet.

Men i andre lande halter den politiske velvilje, mener Laura Vang Rasmussen.

- Det er helt afgørende, at lande som Danmark, men især også lande med dårligere økonomiske vilkår, prioriterer skovene og får lagt en plan for, hvordan de bevares.

- For uden strategier vil blandt andet tørke og virusudbrud kunne få enorme negative konsekvenser for skovene og for os mennesker.

