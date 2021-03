Danske øboere kan ikke komme væk: Føler sig fanget

Reglen om to meters afstand mellem passagerer gør, at der ikke er plads til alle på Anholt-færgen

Normalt har Anholt-færgen plads til 244 passagerer i højsæsonen, men ikke i øjeblikket.

Der skal nemlig være to meter mellem alle ombord, og det betyder, at færgen ikke kan udnytte sin maksimalkapacitet, men er begrænset til 41 passagerer.

Samtidig nærmer påsken sig, og det plejer at være en travl tid for Anholt, der er en populær feriedestination. Påskens komme har medført, at billetterne til og fra øen er blevet udsolgt i en ruf. Ikke bare i påskedagene, men også i ugerne op til og efter den store ferieuge.

Nu fortæller flere af de knap 140 beboere på Anholt til dr.dk, at de føler sig fanget på øen på grund af de udsolgte færgeafgange.

Udsat hospitalsforsøg

En beboer ved navn Jesper Heilskov fortæller til dr.dk, at han har været nødt til at udsætte et hospitalsbesøg på fastlandet, fordi han ikke kunne få billet til færgen.

Anholts beboerformand, Karen Konge, kritiserer over for dr.dk de nuværende restriktioner på Grenaa-Anholt Færgen, der ifølge hende er strammere end på andre småøer.

- Det er overforsigtigt og får anholterne til at føle sig fanget på deres egen ø, siger hun.

Færgeudvalget i Norddjurs Kommune er underlagt Søfartsstyrelsens anbefalinger, som siger, at færgen højst må sejle med 50 procent af den godkendte årstidsafhængige kapacitet. Udvalget skriver mandag på deres hjemmeside, at de vil forsøge at gruppere folk, så det maksimale antal passagerer kan komme op.

Således vil man i påskedagene 'bestræbe sig på at medtage' op til 71 passagerer, mens man håber at få lov at udvide til 97 passagerer fra 1. maj.

'Færgeriet vil løbende tilpasse begrænsningerne med henblik på at få flere passagerer ombord i henhold til anbefalingerne fra Søfartsstyrelsen, som er myndighed for ø-færgerne,' skriver udvalget.

Det er også muligt at flyve til Anholt, men det er omkring fem gange så dyrt.

