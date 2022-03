Danske rejsearrangører uenige om mundbindskrav

Selv om mundbind til tider kan føles som en saga blot, når man kigger på bybilledet flere steder i Danmark, så er det fortsat et krav nogle steder.

Særligt hvis man skal på en flyrejse.

Men faktisk er det ikke længere ombord på alle fly, at man skal bære mundbind. Eksempelvis har flere skandinaviske flyselskaber skrottet kravet om mundbind for passagerer, der rejser i Norden.

Og nu har også rejsearrangøren Spies droppet mundbindskravet ombord på charterafgange med flyselskabet Sunclass Airlines.

Her kan passagerer såvel som kabinepersonale for første gang i snart to år slippe for at tage mundbind på, når de er ombord på flyet.

Det skriver Spies i en pressemeddelelse.

Efterspurgt af gæster

- Vores gæster har efterspurgt dette den seneste tid, og da tingene er normaliseret herhjemme og mundbinende afskaffet, mener vi, det er tid til at lade dette skinne igennem på vores egne flyvninger i Sunclass-maskinerne også, siger Sofie Folden Lund, kommunikationschef hos Spies.

- Jeg tror, gæsterne glæder sig til det samme som os, nemlig at kunne se hinandens smil og ansigtsudtryk og ikke mindst at tale sammen, uden at lyden blokeres af mundbindet.

Det er selvfølgelig valgfrit, om man alligevel vil bære mundbind ombord på Spies' flyafgange. Der er fortsat et krav om at have mundbind på, når man færdes i lufthavne.

Afventer lidt endnu

Jyllands-Posten har spurgt rejsearrangørerne TUI og Apollo, om man også her kan slippe for at bære mundbind ombord på flyet.

Begge oplyser til avisen, at de afventer situationen. Dog forventer Apollo snart at have en konkret dato på, hvornår passagerer ikke længere skal bære mundbind ombord på deres flyvninger.

Hos TUI har man 'endnu ingen konkrete fremtidsudsigter' for, hvornår mundbindskravet bliver fjernet.

- Vores fokus vil dog hele tiden være på vores kunders tryghed og sikkerhed – også helbredsmæssigt. Den kommer før alt andet, siger Mikkel Hansen, kommunikationchef hos TUI til Jyllands-Posten.

- For ruteflysløsninger kommer det desuden til at afhænge af flyselskabernes egen politik på området, hvordan vores kunder skal forholde sig i forhold til brugen af mundbind om bord på flyet.