Danske Thor bliver i outbacken: - Det er mere sikkert herude

Den 38-årige danske eventyrer Thor F. Jensen, har valgt at blive i den australske outback under coronapandemien.

- Jeg er i byen Alice Springs, der ligger midt på det australske kontinent, og der er ingen større byer i en radius af 1300 km - kun ørken, fortæller Thor til Ekstra Bladet.



Der er endnu ingen registrerede tilfælde af coronasmittede i outbacken i den australske delstat Northern Territory. Foto: Thor F. Jensen

Han rejste til Australien den 24. februar på et tre måneder langt turistvisum, og nu ved han ikke, hvornår han kommer hjem igen.

- Statsministeren opfordrede jo danskere til at komme hjem, men det virker mere sikkert at blive herude i stedet for at rejse igennem diverse lufthavne - og samle sygdommen op på vejen, siger Thor.



Alice Springs er et yndet overnatningssted, inden turister besøger Uluru. Foto: Thor F. Jensen

Der er over 30 grader i Alice Springs lige nu, og foreløbig er byen ikke ramt af coronatilfælde. Der har kun været ét bekræftet smittetilfælde i hele staten Northern Territory, og det er i byen Darwin, 1600 km nordpå.

- Herude oplever vi ikke det samme kaos som i storbyerne; Sydney og Melbourne, hvor mange dagligvarebutikkers hylder er tomme. I de store byer har supermarkederne åbnet en time ekstra om morgenen, så pensionister og andre med særligt behov kan handle, inden masserne kommer, og nyhedskanalerne melder om, at salget er større end julesalget, fortæller Thor, som dog alligevel kan mærke, at pandemien presser sig på - også i en af de fjerneste kroge af Jorden, som er indgangsportalen for mange turister, inden de besigtiger en af landets største seværdigheder, Uluru.

- Der var meget få turister med flyet til Alice Springs, og jeg kan også se det på den måde, at der er mangel på håndsprit og masker, ligesom man kun kan købe én pose ris á fem kilo i supermarkedet.

- Det er også den største bekymring; at varer stopper med at komme til Alice Springs, siger Thor, som dog har en baggrund som instruktør i friluftsliv og overlevelse og derfor ser sig godt udrustet til at klare sig uden friske forsyninger.

- Min kæreste og jeg har et forråd, der kan holde os i live i en måneds tid. Derudover har jeg købt plantefrø, jord og gødning, så vi kan dyrke grøntsager. Samt ståltråd, hvis vi skal ud og sætte snarer, Det sidste er bare til en nødsituation, men man kan fange varaner og småøgler, som man kan spise, fortæller Thor.



Der er købt frø ind, så Thor kan klare sig, hvis forsyningerne til Alice Springs begynder at dale. Foto: Thor F. Jensen

Vil strande ude i verden

Tirsdag aften på statsminister Mette Frederiksens pressemøde fik danskere i udlandet endnu engang at vide, at de skal skynde sig hjem til Danmark, for vinduerne verden over er ved at lukke i.

- Der er danskere, der vil strande ude i verden. De skal finde et godt sted at være. Så finder vi en måde at få jer hjem på, når det her er overstået, lød det fra Erik Brøgger fra Udenrigsministeriet på pressemødet.

Og det kan meget vel blive løsningen for Thor F. Jensen.

- Og hvis mit turistvisum når at udløbe, må jeg rejse til Papua Ny Guinea og rejse tilbage til Australien bagefter. Det eneste problem med det er så, at jeg skal i isolation ved ankomsten til Australien igen, men det er vigtigt bare at være positiv, siger Thor.