Danske turister advares om ferieparadis: Ligene hober sig op

Det kan godt være, at den mexicanske ferieby Cancun på papiret ligner et sandt paradis med svajende palmer, der danser i vandkanten på de azurblå strande, men der er også en meget mere dyster side til det populære rejsemål.

Ifølge flere internationale medier fortsætter den voldelige stime af drab nemlig i ferieparadiset, og så sent som i sidste uge blev hele 8 lig fundet dræbt på gaden.

Det skriver blandt andre AP.

Angiveligt var to af ligene blevet parteret og skåret i småstykker, hvorefter de var blevet gemt væk i affaldssække, mens en tredje blev fundet bundet og skuddræbt og en fjerde blev dræbt i en hængekøje.

De makabre drab sætter en tyk streg under den stime af vold, der er skyllet ind over det turistkære ferieparadis i den seneste tid.

Så sent som i april måned trak Cancun overskrifter verden over, da det kom frem, at hele 14 mord blev begået i feriebyen på under halvanden dag, og blot to uger senere rapporterede flere internationale medier om fem lig, der blev fundet i en bil.

Det siger Udenrigsministeriet

Selvom de seneste otte drab ikke er begået i Cancuns store hotelområder, er der alligevel god grund til at passe ekstra godt på, hvis man planlægger en rejse til Mexico.

Udenrigsministeriet har nemlig for nyligt skærpet deres rejsevejledning til landet på deres hjemmeside, hvor de opfordrer danskere til at 'udvise ekstra forsigtighed'.

- Du bør være meget forsigtig især pga. risikoen for kriminalitet. Tyverier, røverier og voldelige overfald er udbredt i Mexico, skriver Udenrigsministeriet og advarer samtidig rejsende om netop Cancun:

- I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb. Ved populære turiststeder som Cancún og Acapulco er seksuelle overgreb i stigning.

Udenrigsministeriet påpeger desuden, at man skal undgå at opholde sig på øde steder såsom strande eller skovområder og råder rejsende til at lade være med at gøre modstand samt undgå øjenkontakt, hvis man bliver udsat for røveri, overfald eller kidnapning.

Myndighederne maner til ro

Selvom de mange drab hovedsageligt er forbundet med narkomiljøet, så frygter turistindustrien i Mexico, at rejsende bliver væk af frygt og derfor har myndighederne flere gange påpeget, at turister ikke bør være bange for at rejse til feriebyen.

-I de sjældne tilfælde hvor udlændinge har været indblandet, har det vist sig, at de var involveret i mistænkelig eller kriminel aktivitet, har turiststyrelsen tidligere udtalt.

Den britiske journalist Krishan Guru-Murthy, som i forbindelse med første drabsbølge var en tur til Mexico for at lave et nyhedsprogram til 'Dateline', fortalte dog dengang, at de mexicanske myndigheder - ifølge ham - forsøger at portrættere et glansbillede af ferieparadiset.

Ifølge journalisten forsøger lokale politikere ligefrem at skjule kriminaliteten, så den ikke forvandler sig til en 'økonomisk katastrofe' for Mexicos turistindustri.

- Vi har fået at vide, at lokale politikere bliver presset til ikke at rapportere voldelige hændelser i området, fordi det vil skræmme turisterne væk og dermed vil blive en økonomisk katastrofe - ikke blot for Cancun, men for hele Mexico, udtalte journalisten i april måned.