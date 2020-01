Dansker finder 1200 år gammel mayaby

En dansk eventyrer mener at have fundet 1200 år gammel tempelby i Guatemala

En dansk ekspedition bestående af Christian Lygum Christensen, Jona Moralla Christensen og Esdras Gill drog i sommer ind i Guatemalas jungle i jagten på ruiner fra mayakulturen. Ifølge ekspeditionen fandt de en 1200 år gammel og hidtil uopdaget tempelby.

Den nyfundne tempelby ligger nord for Machaquilafloden i Guatemalas delstat Petèn. Byen dækker et areal på cirka to kvadratkilometer og menes at være forladt senest år 900. Det skriver ekspeditionen i en pressemeddelelse.

For den danske tempeljæger, Christian Lygum Christensen, som har jagtet ruiner og templer siden 80'erne, kommer det som en overraskelse, at ingen tidligere har opdaget byen, hvis nye navn er La Macharona.

Endnu ikke registreret

- Kun få mennesker inden for mayaarkæologien har udforsket dette område i Guatemala. Muligvis fordi ingen har haft de store forventninger til, at der skulle ligge tempelbyer her. Men faktisk fandt vi i sommer flere ruinbyer, som med stor sandsynlighed også er helt nye fund. Det tager dog lang tid at få alle data behandlet af eksperterne, så lige nu kan vi ikke gøre andet end at krydse fingre for, at vores opdagelser registreres og kan bidrage til øget viden om den mytiske mayakultur, siger Christian Lygum Christensen i pressemeddelelsen.

Ifølge Christin Lygum Christensen har La Macharona været en almindelig, lidt større by. Den har seks af de karakteristiske mayaplatforme med mindst 28 sammenfaldne ruiner på toppen. Den største platform er 125 meter lang og 45 meter bred, og den højeste ruin er 10 meter. Platformene er efter alt at dømme opført i senklassisk tid år 600-900, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om byens historie:

- Fordi La Macharona blot ligger 15 km øst for den kongelige mayaby Machaquila, er jeg spændt på, om den kan være identisk med den sagnomspundne tempelby Ah Kul. Ifølge de gamle skrifter blev herskeren Skorpion fra Machaquila gift med dronning Ix fra Ah kul omkring år 840, og eftersom den by aldrig er fundet, kan vores fund måske være dronningens fødeby, siger Christian Lygum Christensen.

Registreringen af den nyopdagede tempelby er sket i samarbejde med arkæologerne Jorge Chocòn fra Atlas Arqueologico de Guatemala og Guido Krempel fra Tyskland samt forskeren Karl Herbert Mayer, Østrig.

Jona Moralla Christensen til venstre sammen med Esdras Gill i den blå skjorte. Foto: Christian Lygum Christensen

Jungleafbrænding gør det lettere at spotte

Siden 2013 har Christian Lygum Christensen betjent sig af et lille Cessna fly til at undersøge det oversete mayaområde vest for byen Poptùn. Ifølge ham er det blevet lettere at spotte ruinerne fra luften på grund af den tiltagende jungleafbrænding.

Mayakulturen har de seneste 100 år fascineret både arkæologer, eventyrere og lægfolk. Kulturen, som var den største på det amerikanske kontinent, blev næsten udslettet omkring år 900. Store områder i Centralamerika blev lagt øde, og den egentlige årsag er som sagt stadig ikke klarlagt.

Først i 1900-tallet begyndte arkæologer at finde nogle af mayaernes skjulte tempelbyer. blandt andet pyramiden i El Mirador i Guatemala. Den er mere end 70 meter høj og har en volumen på 2,8 millioner kubikmeter.