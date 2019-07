Danskere aner ikke hvordan man giver drikkepenge

Spanien

Malaga, Barcelona, Mallorca og Alicante er alle på top-10 over de mest populære destinationer for danskerne i sommeren 2019.

I Spanien er det almindelig skik at give 5-10 procent i drikkepenge, når du spiser ude. Spiser du tapas eller snacks på en bar, så rund op til nærmeste Euro.

Thailand

I hovedstaden Bangkok, som er det andet mest populære feriemål blandt danskerne denne sommer, er der 10 procents service charge på de fleste hoteller og finere restauranter. Er de ikke inkluderet på regningen, er det normalt at runde op til de nærmeste 20 Baht eller tippe op til 10 procent.

England

London er tredjemest populære destination hos danskerne denne sommer. Her er det kutyme at give 10- 15 procent i drikkepenge til tjeneren, hvis der ikke allerede er inkluderet service charge på 12,5 procent i regningsbeløbet.

USA

I USA er drikkepenge en selvfølge, og det forventes, at du giver drikkepenge på minimum 15-20 procent, når du spiser ude.

Italien

Rom er populær blandt danskerne, og i den italienske hovedstad såvel som resten af landet er service charge på restauranter som udgangspunkt inkluderet. Er det ikke tilfældet, er det normen at give drikkepenge på 10 procent.

Frankrig

I Frankrig er det ikke normen, at man giver drikkepenge. Her er en service charge på 15 procent inkluderet på regningen på restauranten. Har du været ekstra tilfreds med maden og service, kan du lade et par småmønter ligge, når du forlader bordet.

Indonesien

Den indonesiske by Denpasar på paradisøen Bali ligger på niendepladsen over de mest populære sommerdestinationer blandt danskerne i sommeren 2019. For det meste er et service charge på 5-10 procent inkluderet i regningen. Er service charge ikke inkluderet, eller har det været en oplevelse ud over det sædvanlige, kan du give drikkepenge direkte til tjeneren på op til 15 procent.

Kilde: momondo