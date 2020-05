Danskere, ja tak: Svenskere, nej tak

På Cypern er man nu klar til at åbne for turister, men det er langtfra alle, der får adgang til landet i første omgang

Danske turister står først i køen, når Cypern 9. juni genåbner sine grænser for udenlandske turister.

Danmark er nemlig blandt de 19 lande, som Cyperns myndigheder har besluttet at åbne op for som de første. Det skriver Berlingske.

På listen over lande er også Norge, Finland og Tyskland, mens Sverige til gengæld glimrer ved sit fravær.

Cyperns myndigheder giver ikke nogen forklaring på, hvorfor svenskerne som det eneste skandinaviske folk er udelukket fra at rejse til landet, og det ærgrer Sveriges socialminister, Lena Hallengren (S).

- Det er klart, at mennesker ikke kan rejse hvor som helst i disse tider, men vi mener, at alle lande skal behandles lige i alle internationale sammenhænge, siger hun ifølge Berlingske til TV4 og tilføjer:

- Det er klart, at det er ulykkeligt. På den anden side skal svenskere ikke forlade Sverige lige nu og rejse til andre dele af Europa. Det er ikke tiden til det.

Ingen test af danskere

Ifølge Johns Hopkins University har Cypern i skrivende stund registrerede 17 coronarelaterede dødsfald og 939 smittede. Sverige har til sammenligning passeret 4100 dødsfald og har registreret knap 34.440 smittede.

Heller ikke turister fra Storbritannien og Rusland får lov at tage på ferie i landet i begyndelsen af juni, skriver Berlingske. Her har man registreret mere end henholdsvis 37.000 og 3800 dødsfald som følge af coronaepidemien.

For at få adgang til det genåbnede Cypern skal de rejsende kunne bevise, at de ikke er smittet med covid-19. Dette krav bortfalder dog 20. juni for turister fra 13 af de 19 udvalgte lande.

Det betyder, at bl.a. danskere og nordmænd fra denne dato kan rejse ind i landet uden at lade sig teste før afrejse.

