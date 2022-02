Danskere kan snart rejse til New Zealand igen

I snart to år har New Zealand været lukket land. Nu har landets premierminister løftet sløret for, hvornår det igen bliver muligt at rejse dertil

New Zealand har netop annonceret, at landet står til at byde rejsende velkomne igen inden for en overskuelig fremtid, efter at grænserne har været lukket i snart to år i forsøg på at holde coronasmitten i ave.

Det skriver flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Nyheden blev introduceret af New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, som torsdag skitserede landets genåbningsplan.

Planen inkluderer fem trin, hvor det første er, at færdigvaccinerede statsborgere fra New Zealand må rejse ind i landet via Australien fra 27. februar.

Der er fortsat et krav om, at rejsende skal lade sig isolere i 10 dage i forbindelse med ankomst, men det er ikke længere nødvendigt, at isolationen foregår på et af landets officielle karantænefaciliteter.

Byder velkommen til sommer

Hvis du hører til en af dem, der drømmer om at besøge det naturskønne land, så er der også godt nyt at hente.

For næste skridt i planen er, at rejsende fra andre dele af verden igen kan komme ind i New Zealand fra juli måned.

Fra da af er færdigvaccinerede udlændinge fra de såkaldte 'visa waiver countries' igen velkomne i landet.

Danmark er et af de lande, og det betyder mere konkret, at det ikke er nødvendigt at have et specielt visum for at rejse dertil.

Man skal dog stadig have det såkaldte NZeTA, som er en indrejsetilladelse, man udfylder online, og som koster omkring 500 kr. at erhverve sig. Uden den vil man blive nægtet adgang.

Streng coronapolitik

Faglærte inden for visse erhvervsområder kan rejse til landet med henblik på at arbejde fra 13. marts, mens op mod 5000 internationale studerende må komme ind fra 12. april.

Rejsende fra lande, som ikke er på listen over 'visa waiver countries' må væbne sig med tålmodighed, da de først er velkomne i New Zealand fra oktober 2022.

New Zealand har under pandemien fået ry for at have den strengeste politik, hvad angår indrejse.

Siden marts 2020 har landet været så godt som lukket for alle udefrakommende, hvilket blandt andet har betydet, at flere borgere i New Zealand ikke har kunnet se familiemedlemmer og øvrige bekendtskaber i perioden.