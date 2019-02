Danskere strandet i Bangkok

Et fly med danske feriegæster er strandet i Bangkok lufthavn.

Flyet skulle have været i luften fredag klokken 10 dansk tid, men på grund af en teknisk fejl, er flyet aldrig kommet på vingerne.

Og siden har de cirka 260 passagerer følt sig overladt til sig selv.

Det siger Magnus Juul, der er på ferie med sin kæreste og deres to børn.

- Vi forsøger holde humøret oppe, men vi ved ikke, hvad vi må. Vi har ikke fået noget at vide udover et møde med en repræsentant, der ikke kunne svare på noget, siger han.

Danskerne blev samlet til en briefing, men der var ikke svar på, hvornår de kom hjem.

Magnus Juul kan se, at der er afgange til København på mandag, men børnefamilien har ikke hørt, om de kan komme af sted. Han overvejer at købe billetterne, men han frygter, at Norwegian ikke vil kompensere dem.

- Jeg har allerede brugt fire timer i telefonen med deres kundeservice, og det er løbet op i 1800 kroner (pris for opkald, red.). Vi har fået at vide, at vi skulle tage ind til byen og hygge os, men det er frustrerende, for vi ved ikke, om de dækker noget, siger Magnus Juul, der har været 14 dage på Koh Kood i det sydøstlige Thailand.

Men den går ikke. Hvis der er hurtigere forbindelser, skal passageren tilbydes disse.

Flyselskaberne skal skaffe passagererne videre hurtigst muligt. Og gør de ikke det, har passagererne ret til at få både pengene tilbage fra flyselskabet og få betalt den eventuelle ekstraudgift, der måtte være på en anden og hurtigere forbindelse, de selv har fundet, skriver Berlingske.

- Handler om penge

Peter Fischer også er strandet i lufthavnen med sin familie. Han er frustreret over, at Norwegian ikke booker et af de andre fly.

- Der flyver ti fly i timen til Europa, så de overholder de ikke reglerne, men det hele handler om penge for dem, siger han.

Han fortæller, at danskerne forsøgte at holde sammen på hotellet i lufthavnen. Men folk er blevet sendt på andre afgange og flere er rykket fra hotellet.

- Det er ret ubehageligt, for det er alles kamp mod alle for at komme hjem, siger han.

Peter Fischer og familien er blandt de heldige, der er blevet tilbudt en afgang på mandag, fortæller han.

Norwegian: Vi har har booket fly til 160 passagerer

Norwegian vil ikke svare på konkrete spørgsmål fra Ekstra Bladet, men pressekonsulent Charlotte Holmbergh Jacobsson svarer i en mail:

- Vi beklager selvfølgelig fejlen og har fuld forståelse for de problemer, som det skaber for passagerne. Vi gør alt, hvad vi kan, for at tage hånd om dem på bedst mulige måde. Vi har booket over 160 passagerer på andre afgange. De cirka 100 passagerer, der er tilbage, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få hjem, så snart det er muligt. Vi holder dem opdateret på SMS, skriver hun.