Danskerfavorit: Her er vaccinepas ikke nødvendigt

Tyrkiet åbner for turister, der ikke er vaccineret for corona

Det forventes, at alle danskere først er færdigvaccineret 15. august, men nu er det muligt at rejse til varmere himmelstrøg, selvom du ikke har stået forrest i vaccinekøen.

Den populære feriedestination Tyrkiet forventer nemlig at byde turister velkommen til sommer, også dem, der endnu ikke har modtaget de to prik i skulderen.

- Vi vil ikke kræve vaccinepas fra internationale rejsende, når de kommer ind i landet, siger Mehmet Nuri Ersoy, der er kultur- og turistminister, til Independent, og tilføjer:

- Vi har verdensklasse-processer ved vores grænser, der sørger for, at man kan rejse i Tyrkiet med minimal risiko.

Grækenland åbner for turisme

For at komme ned i varmen er det dog påkrævet, at turister kan fremvise en negativ coronatest ved indrejse i landet.

Mehmet Nuri Ersoy uddyber, at ansatte på hoteller og i turistbranchen bliver prioriteret i vaccinekøen for den kommende sommersæson.

Og på de fleste hoteller tilbydes der allerede testfaciliteter for turister, så de kan testes igen, inden de forlader landet.

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat rejser til alle lande i verden.

Ferieparadis går solo: Dropper karantæne for ikke-vaccinerede turister