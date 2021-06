Danskerne afbestiller sommerhuse

I starten af året forventede tre ud af fem danskere at holde sommerferie i Danmark.

Men nu er situationen en anden. Det skriver DR.

- Europa er ved at åbne op, og en tur sydpå til Gardasøen eller Frankrig trækker bare mere i mange danskere end et sommerhus ved vestkysten. De vil ned til alt det gode, de rejste efter før corona. Derfor oplever vi, at mange af dem, der havde garderet sig ved at booke en ferie i Danmark, nu annullerer deres bestillinger og laver nye planer, siger Allan Maul, der er direktør hos Felina Holidays, der står bag udlejningsportalen dansksommerhusferie.dk.

Her er annulleringsraten lige nu tre gange højere end i 2019, og flere sommerhuse står lige nu tomme, af den simple årsag, at der ikke er danskere til at fylde dem op.

Rejsearrangøren Apollo kunne i april også melde om en stigning på 70 procent i salget af udenlandsrejser til sommer sammenlignet med ugerne før.

- Vi har set en jævn stigning i salget fra uge til uge siden nytåret, men pludselig tog det fart. Den gradvise åbning af samfundet og vaccineplanen har medført, at danskerne begynder at se optimistisk på sommeren, sagde adm. direktør Leif Vase Larsen til InsideFlyer.

De tyske gæster er vigtige

På grund af indrejserestriktioner har de danske sommerhusudlejere udsigt til en sæson, hvor der er færre tyske turister.

Det er nemlig i øjeblikket kun tyske turister fra delstaten Slesvig-Holsten, der er undtaget for krav om isolation efter indrejse til Danmark.

Tidligere kunne Carlos Villaro Lassen, der er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, fortælle til Ekstra Bladet, at de danske bookinger er vigtige, og særligt, hvis tyskerne ikke kan komme ind i landet.

Under normale omstændigheder har de nemlig 100.000 gæster fra Tyskland på en lørdag i juli måned.

Men selvom danskerne er begyndt at afbestille deres sommerhuse, så har salget af sommerhuse i 2020/2021 aldrig været større og gevinsten ved at leje dem ud kan være stor.