Danskerne flygter: - Helt ekstremt

Regn, regn, vind og så lidt mere regn.

Nogenlunde sådan har vejret været den sidste måneds tid, og mens der har været mere behov for regntøj end shorts herhjemme, så jubler rejseselskaberne over vejrudsigten.

Og efterspørgslen er markant.

Det melder både TUI i en pressemeddelelse, og Travelmarkets direktør, Ole Stouby, da Ekstra Bladet taler med ham

- Hele juli og august har det været helt ekstremt efterspørgsel, hvilket er en stærk kontrast til maj og juni, hvor rejseselskaberne tabte mange penge, siger Ole Stouby.

Målrettede

TUI stemmer i og kan også mærke danskernes desperation for at slippe for de efterårs-lignende tilstande, der har præget landet den seneste tid.

- Vi har omkring fem procent færre besøgende på vores side, men 31 procent flere bestillinger i den her uge sammenlignet med sidste uge. Normalt går antal besøgende og bestillinger hånd i hånd, men ikke her. Det er et udtryk for, at vores gæster er meget målrettede og ikke bruger meget betænkningstid. De vil bare gerne afsted, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI.

Hvis du drømmer om en uge på stranden i Malaga, så gælder det om at slå til nu. Foto: Ritzau Scanpix/Jon Nazca

Og generelt er danskerne også mere rejse-hungrende, end de var sidste år til trods for 'ketchup-effekten' efter corona.

- Vi ser generelt et højere niveau på salg af rejser, og det til trods for at der sidste sommer var en ketchup-effekt efter corona. Efterspørgslen fortsætter, også selvom ferien er slut. Det har vejret selvfølgelig en stor effekt på, siger Ole Stouby

Og selvom den kommende tid viser lidt bedre vejr, forventer Ole Stouby ikke, at det vil sætte en dæmper på danskernes rejselyst.

- Vi har en klar forventning om, at den her rejse efterspørgsel vil holde et godt stykke tid. Det ændrer en enkelt uge med godt vejr ikke på, siger Ole Stouby.

Og Ole Stouby ser også en tendens til at danskerne afsætter flere penge til deres rejser, og det har ifølge ham også noget at gøre med de faldende priser i samfundet.

Stadig mange billige afbudsrejser

Selvom der er en stor efterspørgsel på rejser, kan man dog stadig komme billigt afsted fra alle danske lufthavne.

I skrivende stund koster den billigste rejse på Travelmarket 2155 kroner, og det inkluderer fly t/r samt syv overnatninger.

- Det er ret billigt, når man tænker på, hvor mange rejser der bliver solgt, og hvor dårligt vejret er. Der er ikke udsolgt, og det bliver der ikke. Der er rejser til alle, siger Ole Stouby.

Så hvis du sidder derude og er desperat efter at komme væk fra storm og regn, er det stadig muligt.