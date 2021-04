- Danskerne har ikke nok ferie til at lukke hullet

Feriehusudlejernes Brancheforening vil have en dato for, hvornår de igen kan forvente udenlandske gæster

Regeringens nye aftaleudkast viser, at rejserestriktionerne kan lempes 6. maj, under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt på det tidspunkt.

Og allerede fra 21. april lægger udkastet op til, at listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark udvides. Udkastet er kun en foreløbig plan og har stadig mulighed for at ændre sig.

Carlos Villaro Lassen, der er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, ser gerne, at et lejebevis bør anses som et anerkendelsesværdigt formål.

Altså, at en tysk familie kan køre over grænsen til Danmark og direkte i sommerhus, uden krav om isolation.

- Hvis der bliver karantænekrav for tyskere, der ikke er vaccinerede, så bliver det et kæmpe problem. I april har vi mistet 1 million tyske overnatninger, i maj er 1,2 millioner på spil og i juni er det 1,5 millioner, siger Carlos Villaro Lassen til Ekstra Bladet.

Danske gæster er ikke nok

Og selvom danskerne i år har kastet sig over sommerhuse, så mener Carlos Villaro Lassen ikke, at udkastet, som det er fremstillet i flere medier, vil hjælpe i år, da mange danskere også vil rejse udenlands og koste de danske bookinger.

- Danske bookinger er vigtige, men langt fra nok. Åbner man ikke, mister vi over 4 millioner udenlandske overnatninger i april, maj og juni, og danskere er ikke nok, de har ikke nok ferie til at lukke det hul.

- Vi skal have en klar dato. Der skal ikke være karantænekrav fra EU-lande, og til sommer skal der ikke testes for at krydse grænsen. Vi har 100.000 gæster fra Tyskland på en lørdag i juli, det er ikke fysisk muligt at teste og kontrollere så mange, siger Carlos Villaro Lassen.