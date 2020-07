Danskerne har lænset markedet: Dobbelt så mange ferieboliger booket

- Din søgning gav 0 resultater (...). Vi har udvidet søgningen til hele Danmark.

Ovenstående besked toner frem på skærmen hos feriesitet Dansommer, hvis man forsøger at finde et sommerhus til to vokse og et barn ved Vesterhavet i uge 30.

Og det er ikke, fordi denne nødløsning hjælper meget: Blot tre huse venter stadig på lejere, hvoraf det ene har slotslignende proportioner med 1000 kvadratmeter og plads til 22 gæster.

De manglende valgmuligheder er ingen tilfældighed. Coronakrisen har skabt rift om landets sommerhuse, og ifølge tal fra Danmarks Statistik var der allerede i slutningen af maj booket 373.000 husuger i 2020.

Ifølge mediet Standby.dk var det to procent over niveauet fra sidste år.

Danskerne sidder samtidig på markant flere af sommerhusene end normalt. Faktisk havde danske kunder i maj booket dobbelt så mange ferieboliger som samme periode sidste år.

Og det er ikke kun udlejningshusene, der er i høj kurs. I slutningen af maj kunne blandt andet Finans fortælle, at salget af sommerhuse steg markant i april og maj.

I april solgte de danske ejendomsmæglere eksempelvis 400 sommerhuse mere end året før, og i den sidste uge af maj blev der ifølge TV Midtvest solgt over dobbelt så mange sommerhuse som gennemsnittet for samme uge de sidste fem år.

I samme uge slog man samtidig rekord med det højeste antal sommerhuse solgt på én dag. Fredag 29. maj skiftede 130 huse nemlig hænder.

