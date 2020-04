Danskerne samlede 500 tons skrald på stranden sidste år

Mange danskere bidrog sidste år til at gøre landets strande til et renere sted at færdes.

Hos Søværnets Havmiljøvogterkampagne udleverede man 400.000 eksemplarer af de såkaldte havfaldsposer, der skal bruges til at samle skrald på stranden.

'Havfald' er kampagnens fællesbetegnelse for alt det skrald, der er endt på stranden af den ene eller anden grund.

Det store antal udleverede poser får havmiljøvogterne, der har bekæmpet havfald siden 2006, til at skønne, at der i løbet af året blev samlet over 500 tons på de danske strande.

Det skriver kampagnen i en pressemeddelelse.

Antallet af frivillige stiger

Bag kampagnen står 25.000 frivillige medlemmer, og 200.000 af de særlige poser gik til dem. Kampagnen regner dog kun med, at havmiljøvognerne fik fyldt halvdelen af poserne. Da der i gennemsnit kan være to kilo skrald i hver, ender regnestykket i omegnen af 200 tons.

Resten er enten samlet af frivillige, der har bestilt ekstra poser, eller af danskere, der er kørt forbi et af landets udleveringssteder på vej på stranden. Ifølge kampagnen kan man hente poserne 340 forskellige steder i Danmark.

Enkelte poser er også blevet brugt ved strandarrangementer som f.eks. Store Stranddag.

I år vil Søværnets Havmiljøvogterkampagne øge antallet af udleveringssteder med 12, så man på flere strande får mulighed for at tage en pose med.

Da antallet af frivillige også er stigende, spår kampagnen, at mængden af indsamlet havfald vil vokse yderligere i år.

