Danskernes mest besøgte charterfavorit åbner igen

Spanien har en særlig stjerne hos mange danske ferieturister.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som Finans har omtalt, var landet i 2018 vores foretrukne destination for ferier med minimum fire overnatninger, og mere end hver femte dansker her rejste til det sydeuropæiske ferieparadis.

Coronakrisen har dog ramt landet hårdt, og mange af de populære feriedestinationer har set sig nødsaget til at lukke lufthavnene helt ned for internationale rejser. Indtil nu.

De spanske myndigheder har besluttet at genåbne ti af landets lufthavne for international trafik, så det igen er muligt at flyve til feriedestinationer som Gran Canaria, Tenerife, Ibiza, Costa del Sol og Palma de Mallorca.

Det skriver britiske Express.

Kræver en gyldig grund

Solhungrende ferieturister må dog væbne sig med lidt mere tålmodighed, inden de kan flyve til de nyåbnede lufthavne.

I første omgang skal man nemlig kunne bevise, at man har en gyldig grund til at rejse ind i landet, ligesom man efterfølgende skal gå i 14 dages karantæne.

Ud over de førnævnte lufthavne har man også åbnet for fly til Alicante, Sevilla, Madrid, Menorca og Barcelona. Lufthavnene er ifølge mediet udvalgt, fordi de er store nok til at kunne håndtere de ekstra retningslinjer, som coronaepidemien har tvunget myndighederne til at indføre.

De spanske myndigheder vil gradvist åbne flere af landets lufthavne i den kommende tid.

