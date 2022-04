Danskernes rejselyst går amok

Danskernes rejselyst er for alvor kommet tilbage efter to år med coronanedlukninger, testkrav og diverse restriktioner.

Det viser en ny måling, som er foretaget af analyseinstituttet Voxmeter, skriver erhvervsmediet Finans.

Spoler vi blot tiden tre måneder tilbage, svarede 22,4 procent af de adspurgte danskere, at de forventede at skulle rejse til udlandet inden for den kommende tid.

Nu betegnes coronapandemien ikke længere som en samfundskritisk sygdom, hvilket har fået endnu flere lande til at lempe på en række restriktioner, hvilket har givet flere danskere mod på at rejse igen.

Målingen viser nemlig, at markant flere danskere nu planlægger at rejse, hvor 32,5 procent svarer, at de forventer at skulle på en udlandsferie inden for den kommende tid.

Det kan flere rejsebureauer mærke, hvor blandt andet Spies og TUI melder om en stigning i antallet af solgte rejser.

- Det er ret vildt. Vi har for eksempel oprustet med 25 procent i forhold til charterrejser i påsken, men vi har alligevel udsolgt, siger Sofie Folden Lund, kommunikationschef i Spies, til Finans.

Målingen viser desuden, at det ikke udelukkende er inden for den kommende tid, at danskerne har planer om at pakke kufferten til udlandsferien.

Faktisk er den generelle rejselyst i den danske befolkning steget med mere end 250 procent inden for det seneste år, lyder det.