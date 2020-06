Danskernes rejselyst til Europa eksploderer

Torsdag middag 'åbnede' Udenrigsministeriet sluserne for rejser til en lang række lande.

Og det har fået danskerne til tasterne.

Således registrerede rejseportalen Momondo i går en stigning på hele 112 procent flere søgninger på flyrejser til europæiske lande.

- Generelt er rejsebranchen hårdt ramt, men nyheden om grænseåbninger ser ud til at give øget rejselyst, skriver Kalimaya Krabbe fra Momondo.dk til Ekstra Bladet.

De mest søgte destinationer på Momondo 18. juni for rejser under sommeren med afgang fra Danmark var:

Malaga

Palma de Mallorca

Nice

Athen

Barcelona

Alicante

Larnaca

Heraklion

Reykjavik

Danske hoteller vendt ryggen

De nye muligheder førte til en stigning på 100 procent for hotelsøgninger i Europa sammenlignet med den foregående dag, og det gik samtidig ud over søgningen på danske hoteller, der oplevede et fald på otte procent. Dermed kan det se ud til, at flere lige nu vender Danmark ryggen.

Allerede i sidste uge var der spirende optimisme blandt danskerne. For her kunne rejseportalen spore en øget interesse på 53 procent sammenlignet med ugen før. Her var der størst stigning i interessen for Berlin, Nice og Palma de Mallorca.

I går var der også en stigning i søgningen på indenrigsfly og fly til destinationer uden for Europa sammenlignet med dagen før. Her lå tallet henholdsvis 36 procent og otte procent over onsdagens søgninger.

Ifølge Momondos datacenter nåede interessen for flyrejser et foreløbigt lavpunkt i begyndelsen af april, hvor antallet af søgninger i et par dage lå 88 procent under niveauet i samme periode sidste år.

